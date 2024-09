Ho solo un’ora di tempo per visitare Roma, cosa posso vedere? Ecco l’itinerario DOC | Ti avanza il tempo per un supplì

Hai a disposizione solo un’ora per visitare l’Urbe Eterna? Ecco come fare. E hai pure il tempo per un gustoso pranzetto.

Adesso è il momento perfetto per organizzare una scappata a Roma, in compagnia dei tuoi familiari o dei tuoi amici. In molti però sostengono di non avere il tempo materiale per farla o comunque di non poter andare via di casa per un’interno weekend. Niente paura, perché, anche solo per una giornata, partendo presto da casa, potrete visitarla e gustarvi pure un buon pranzo o cena, tipica del luogo.

Chiaro è che dovrete avere bene in mente, prima di partire, l’itinerario da seguire, onde evitare di farvi poi prendere dal panico e non combinare nulla di buono. Altra precisazione da fare è che i luoghi da visitare dovranno essere vicini tra di loro, oltre che alla stazione e/o dal luogo ove inizierete il vostro percorso.

Addirittura pare che, in soli 60 minuti, ce la possiamo fare, andando però di buona lena. Il primo monumento che dobbiamo ammirare è il mitico Colosseo, che ha sempre il suo fascino, anche e soprattutto di sera. Per i più scaramantici o romantici imperdibile è anche un salto alla Fontana di Trevi per il lancio della famosa monetina, mostrato anche in una recente puntata della serie Emily In Paris, girata in loco.

Roma, città piena di luoghi magici

Al di là di ciò, se volete respirare a pieni polmoni l’aria di Roma, potrete sfruttare due ascensori panoramici, in voga dal 2007, che vi permettono di raggiungere il punto più elevato del Complesso del Vittoriano. Da qui, pensate, potrete tranquillamente ammirare Roma, per l’appunto in altezza e facendovi un’idea generale della città stessa.

Non appena si apriranno le porte, vi ritroverete catapultati sulla Terrazza delle Quadrighe. Rimarrete a bocca aperta, tanto il paesaggio che vi troverete innanzi sarà bello. Qui potrete vedere il già citato Colosseo, nonché Piazza Venezia e Piazza Del Popolo. Impossibile non restare abbagliati dalla Cupola di San Pietro, una perfetta sintesi tra la cultura Rinascimentale e quella Barocca.

Altre chicche da non perdere

Un veloce sguardo potrete darlo pure ai palazzi e alle chiese del centro. Alla fine di esse, ecco lo Stadio Olimpico. Proseguendo, potrete vedere il Ghetto Ebraico di Roma, uno dei più antichi al mondo. Lì accanto, c’è lo Stadio di Marcello. Infine non potrete non ammirare la Piazza Del Campidoglio, dove è collocata una copia perfetta dell’originale statua di Marco Aurelio, che trova spazio nei musei capitolini.

Per rendere l’esperienza sulla terrazza ancora più meritevole, potrete usare dei cannocchiali situati in loco. Chiaro che il suggerimento di utilizzare gli ascensori per giungere sulla piazza, è l’ideale al fine di visitare in un’ora Roma, alla quale è bene dedicare più tempo, per vivere meglio l’esperienza, maggiormente a contatto coi monumenti.