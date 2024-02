Maninni, vi ricordate com’era ai tempi di Amici? Il prima e il dopo farà saltare la De Filippi dalla sedia

Alessio Mininni, meglio conosciuto come Maninni, è il cantautore barese, selezionato da Amadeus per entrare nella lista dei Big di quest’anno. Ma in quanti se lo ricordano ad Amici? Ecco com’era agli esordi.

Classe 1997, Alessio Mininni, nato a Bari, la musica c’è l’ha sempre avuta “nel sangue”, in quanto da giovanissimo ha imparato a suonare la chitarra, la batteria e il piano, oltre al canto, che gli riesce naturale come respirare. Come raccontò lui stesso, il suo stile è l’unione di tutti quegli artisti che lui stima, come per esempio U2, Pink Floid, Vasco Rossi, Ligabue e molti altri.

Non ha mai smesso di crederci nel suo sogno di diventare un cantante di professione, ed è proprio grazie alla sua tenacia che oggi fa parte del gruppo dei 30 big, che prenderanno parte alla 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Oggi ne avete sentito parlare, ma in quanti se lo ricordano ai tempi di Amici di Maria De Filippi?

Vi ricordate di Maninni ad Amici di Maria De Filippi?

Alessio Mininni di strada ne ha fatta dagli esordi, presentando diversi brani, nel corso della sua carriera, che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Ci aveva già provato nel 2022, quando arrivò ad un soffio dalla finalissima di Sanremo Giovani, presentando il suo brano, Mille Porte. Quest’anno invece, Amadeus l’ha fatto entrare direttamente dalla porta principale, insieme agli altri big della musica.

Con il suo brano, Spettacolare, Maninni, porterà la sua voce sul palco dell’Ariston a partire dal 6 febbraio, in questa nuova edizione del Festival di Sanremo 2024. Sulla sua canzone, il cantante ha dichiarato: “Questo brano significa tanto per me, lo considero onesto, trovo che abbia il “profumo di casa”…Partecipare a Sanremo è un onore: il Festival è tradizione, l’ho sempre guardato sul divano con i miei genitori, Pasquale e Milena, e i miei fratelli, Francesco e Marco. Ora incontrerò sul palco artisti eccezionali…”.

Ecco il testo di Spettacolare di Maninni:

Hai imparato a cadere con stile

Come fanno i campioni di muay thai

Hai ragione a non dire per sempre

Tanto per sempre non arriva mai

Hai capito che non è il destino

A tirarti fuori da milioni di guai

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

C’è chi cerca soltanto diamanti

O la formula giusta per la felicità

Ma siamo spesso tutti troppo distratti

O troppo convinti per riconoscerla

Tutto il mondo è una gabbia di specchi,

Una partita a scacchi con la verità

Ma abbracciami che è uno spettacolo

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Come l’amore il primo giorno d’estate

Come i dischi belli che non scordi più

Come l’istante che ti cambia per sempre

Ma in fondo resti ancora e ancora tu

E ci saranno le giornate bastarde

Quelle che non ce la fai più

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare

Ma abbracciami abbracciami che è normale

Stringerti forte è spettacolare.

Maninni agli esordi

Questo è Maninni oggi, ma in quanti se lo ricordano ai tempi di Amici di Maria De Filippi? Eh sì, anche lui è stato seduto tra i banchi della scuola più famosa di sempre. Era il 2016 e in quegli anni, era conosciuto come Alessio Mininni. Si è distinto subito per le sue qualità canore, facendosi quindi apprezzare da Maria De Filippi and company. In quell’edizione ha cantato brani quali, Quando sorridi e stai con me o Non cambiare mai.

Purtroppo, ad un passo dal serale, non riuscendo ad andare oltre all’esame di sbarramento, Maninni, dovrà dire addio al talent di Queen Mary, ma non al suo sogno di diventare cantante, il quale era appena iniziato. Da lì in poi proseguì a testa alta lungo il suo cammino, il quale a distanza di diversi anni l’avrebbe portato ad esibirsi a questa imminente edizione del Festival di Sanremo 2024.