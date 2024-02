Umberto Tozzi, la disgrazia l’ha colpito poco prima di Sanremo: difficilissimo salire sul palco così

Umberto Tozzi, colpito da una tragedia prima del grande evento di Sanremo. Il cantante è profondamente addolorato

Un’artista che ha fatto la storia della musica italiana e che ha fatto emozionare milioni di italiani con i suoi capolavori. Umberto Tozzi, con la sua voce inconfondibile, ha segnato un’epoca imponendosi come artista magistrale.

Nasce a Torino nel 1952 e si appassiona alla musica fin dalla giovanissima età. Grazie al fortuito incontro con il grandissimo Adriano Pappalardo, danno vita ad un gruppo di 13 giovani artisti. Tutti insieme girano l’Italia e diffondono la loro passione per la musica.

Il grandissimo successo di Umberto non tarda ad arrivare e nel 1977 realizza uno dei grandi capolavori della musica nostrana, ovvero “Ti amo“. Ancora oggi, il brano continua ad essere una colonna sonora per milioni di storie d’amore e rappresenta senza dubbio il patrimonio della cultura musicale italiana.

Da quel momento, la carriera artistica di Umberto diventa inarrestabile e realizza moltissimi brani di successo che lo conducono oltreoceano. Tra questi ricordiamo “Gloria“, “Gente di mare“, “Si può dare di più” e tanti altri.

Umberto Tozzi, pronto per il Festival di Sanremo 2024

Umberto Tozzi può ritenersi orgoglioso e soddisfatto della brillante carriera che ha costruito con passione e determinazione. Oggi è pronto per calcare nuovamente il palco dell’Ariston per regalare un’ondata di emozione pura a tutti i telespettatori sintonizzati su Rai 1.

Umberto sarà presente il 9 febbraio al Festival di Sanremo 2024 per la serata duetti e cover. Il cantautore torinese si esibirà con i The Kolors in un meraviglioso medley di tutti i suoi capolavori.

Umberto Tozzi, la disgrazia prima del Festival

Umberto Tozzi torna al Festival di Sanremo, nella puntata del 9 febbraio 2024, per un emozionante medley di tutti i suoi capolavori. Tuttavia, a pochi giorni dal suo ritorno sul palco dell’Ariston, il cantautore torinese ha subito un gravissimo lutto. All’età di 79 anni è venuto a mancare suo fratello Franco Tozzi.

Come Umberto, anche il 79enne nutriva una forte passione per la musica. Il suo percorso inizia nel 1964 quando si aggiudica la vittoria del Festival di Castrocaro presentando il brano “Due case, due finestre“. Nel 1966 partecipa al Festival di Sanremo con “Io non posso crederti” che ripropone anche nell’edizione del 1996. Umberto ha voluto condividere sui social network tutto il suo dolore per questa perdita atroce e su Instagram ha condiviso una foto del suo defunto fratello: “Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace Franco“.