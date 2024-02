“La Rai ne troverà un altro bravissimo”: il conduttore ha i giorni contati | Ormai non c’è più speranza

“La Rai ne troverà un altro bravissimo”, il conduttore ha ormai i giorni contati. Preparate i fazzoletti!

L’Azienda di Viale Mazzini ancora una volta nella bufera. I telespettatori non sanno poi più che dire o fare. Diciamo però che dopo l’abbandono, che ha avuto di certo del clamoroso, da parte di Fabio Fazio, niente pare più impossibile. E lui ha fatto questa scelta dopo ben 40 anni di stretta collaborazione.

Ora conduce, riscontrando sempre un enorme successo, lo stesso identico programma che conduceva in Rai. Stiamo parlando ovviamente di Che Tempo Che Fa, che sostanzialmente non è cambiato di una virgola. A seguirlo su Discovery anche le sue care amiche e college Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Nella puntata di domenica scorsa tra l’altro è successo un fatto che secondo molti ha avuto dell’incredibile. Difatti Amadeus, in compagnia del caro Rosario Fiorello, ha deciso di apparire in collegamento con lo stimatissimo conduttore ligure nonostante lui non lavori più per la Rai. E tale gesto ha molto sorpreso i telespettatori che sono stati ovviamente felici di notare ciò.

“La Rai ne troverà un altro bravissimo”, il conduttore amatissimo se ne va

Tra gli altri addii che ci hanno lasciato senza parole c’è quello della splendida Bianca Berlinguer che è approdata a Mediaset, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi. Ora anche Corrado Augias, pietra miliare dell’Azienda dove opera da quando è ragazzo, sta per fare le valigie. Inoltre si teme che lo stesso possa fare la meravigliosa Francesca Fagnani.

Insomma, la situazione è decisamente complessa e molto delicata. Adesso poi c’è anche la certezza del fatto che pure un altro immenso professionista stia per andarsene. Parliamo senza ombra di dubbio di un conduttore molto amato dagli italiani di ogni età che ora hanno i cuori spezzati in mille pezzi. ” La Rai ne troverà un altro bravissimo”.

Amadeus, niente sesto Festival per lui, non c’è più speranza

A parlare così è stato niente meno che il mitico Amadeus durante una delle più recenti conferenze stampa avvenute a Sanremo. “Per me è un onore essere qui per il quinto anno, ma sento il bisogno di fermarmi, anche per poter pensare ad altro, o in qualche maniera, qualora un giorno si presentasse l’opportunità, di trovare idee nuove”, ha dichiarato il direttore artistico e conduttore del Festival.

Poco dopo ha aggiunto: “La Rai sarà in grado di trovare un allenatore bravissimo che possa proseguire“. In maniera così elegante ha dunque ribadito ancora una volta la decisione di non ripetere il prossimo anno la sua esperienza per la sesta volta consecutiva, come invece speravano dal profondo del cuore tantissimi suoi estimatori.