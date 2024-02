Lorella Cuccarini, fisico da urlo a 58 anni: il segreto sta tutto qui | “Ecco quante volte mangio al giorno”

Lorella Cuccarini, a 58 anni è ancora in splendida forma. Il suo segreto è chiaro: “Ecco quante volte mangio al giorno”

Lorella Cuccarini è artista a 360 gradi che inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo in qualità di ballerina. Frequenta l’Accademia di Enzo Paolo Turchi e riceve degli insegnamenti magistrali che le permettono di entrare a far parte del corpo di ballo di celebri programmi televisivi.

L’incontro fortunato con Pippo Baudo le permette di partecipare a “Fantastico 6” a metà degli anni Ottanta. Il successo è stravolgente tanto che, il giorno seguente, i telespettatori scrivono “è nata una stella“. Collabora così con le più grandi icone del mondo dello spettacolo e acquisisce sempre più notorietà.

Oggi, Lorella è uno dei volti più apprezzati della televisione italiana ed è la coach di ballo del talent Amici di Maria De Filippi. Il 9 febbraio 2024, l’ex ballerina salirà sul palco dell’Ariston per condurre il Festival di Sanremo al fianco di Amadeus.

Per l’occasione, Lorella ha voluto al suo fianco “due figure immancabili“, ovvero suo fratello Roberto e sua figlia Chiara. Il sostegno della sua famiglia le servirà per rivivere quelle emozioni provate nel lontano 1993 quando ha debuttato come conduttrice della kermesse musicale con Pippo Baudo.

Lorella Cuccarini, torna in Rai

Lorella Cuccarini è diventata il volto di Mediaset e per tutti è la professoressa di ballo di Amici. L’ex ballerina ha ricevuto diverse proposte dalla tv di Stato, ma ha sempre rifiutato per non rinunciare alla grande famiglia di Canale 5.

Dopo il brusco addio a “La vita in diretta“, la Cuccarini torna in Rai in occasione del Festival di Sanremo. La coach di Amici, con un post pubblicato su Instagram, ha ammesso: «Dieci giorni fa, la telefonata di Amadeus: “Hai voglia di fare una serata del Festival con me?”».

Lorella Cuccarini, il segreto del suo fisico da urlo

Il tempo scorre velocemente, ma per Lorella Cuccarini sembra essersi fermato. La sua bellezza è stravolgente e giunta ai 58 anni, non mostra alcun segno dell’età. Aiutata certamente dalla danza, Lorella conserva un perfetto aspetto fisico e come riporta Vanity Fair, la coach di Amici ha voluto rivelare i suoi segreti di bellezza.

«La regola fondamentale per me è la costanza: fare anche poco, ma tutti i giorni. In quest’ultimo anno alterno lezioni di Metabolico e di Calisthenics, due discipline che si avvicinano molto alla preparazione atletica per la ginnastica artistica: un’ora al giorno», ha raccontato la Cuccarini. Il metabolico è l’allenamento con i pesi che permette di aumentare la massa magra e velocizzare il metabolismo. Il Calisthenics, invece, è l’allenamento che sfrutta il peso del corpo per aumentare forza e resistenza. Per concludere, Lorella ci tiene a dare un ultimo consiglio, ovvero quello di camminare per circa mezz’ora al giorno.