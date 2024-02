Ilary Blasi senza pudore su Bastian: “meno male che non è italiano perché…” | Non si era mai esposta così

Ilary Blasi, l’amatissima conduttrice senza pudore sul suo Bastian: “meno male che non è italiano perché…”. Mai prima d’ora così esplicita.

Ilary ancora una volta sorprende tutti quanti con una sua dichiarazione che a sto giro però non riguarda il suo tanto celebre ex marito ma la sua attuale dolce metà. E ciò è parecchio strano secondo molti dal momento che lei tende a nominarlo davvero molto poco. Pure in Unica, il suo docu- film, disponibile in esclusiva su Netflix, non lo ha nemmeno nominato.

Anche quando sta in Televisione, per una bella chiacchierata a cuore aperto dall’amica Silvia Toffanin, tende a non farlo. Se lo fa è per una sorta di protezione. Difatti non vuole che il loro amore, nato un anno fa, sia fonte incessante del chiacchiericcio, come lo è stato quello che l’ha vista legata per tantissimi anni a Francesco Totti.

La loro è stata un’unione che da molti è stata vista come una bellissima favola. Ed è per questo che pareva impossibile che potesse essere finita. E quando è arrivata la comunicazione ufficiale l’Italia intera ne è rimasta interdetta. Il Gossip a quel punto nei loro confronti è diventato fortissimo e non li ha più abbandonati.

Ilary Blasi senza pudore su Bastian: “Meno male che non è italiano perché:..”

Lui ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha parlato di tradimenti da parte di lei. E la ex che cosa ha fatto? Dopo aver inizialmente deciso di non replicare alcuna cosa, è partita all’attacco con Unica e ora, in questi giorni, con l’uscita del libro autobiografico Che Stupida, dove si è tolta altri sassolini dalla scarpa.

Poco dopo la sua presentazione a Milano, è uscita sul settimanale Chi, che da sempre ci regala grandissime esclusive, una sua intervista dove ha aperto il suo cuore svelando del suo sentimento per l’affascinante Bastian Muller con il quale l’amore prosegue a gonfie vele. A un certo punto è arrivata a dire, riferendosi a lui, “Menomale che non è italiano perché..”

Muller? Una vera fortuna per lei

Nel raccontare di come sia nato il loro sentimento la showgirl romana ha spifferato: “Non cercavo nessuno, avevo iniziato la vita da single. Poi il destino ti sorprende. E’ stata una fortuna che non fosse italiano, altrimenti non sarebbe sopravvissuto”. Che cosa ha voluto dire esattamente con l’ultimissima affermazione? Lo ha spiegato poco dopo.

“Il fatto che non sapesse nulla è stata una chiave”, ha sentenziato la Blasi. Con ciò ha fatto chiaramente intendere che era un bene assoluto che lui conoscesse l’incessante chiacchiericcio che circondava lei, il suo ex consorte e il loro matrimonio, ormai finito. E, sempre a Chi, ha ribadito, che lei non rinnega nulla ma che non intende far alcun passo indietro in merito.