Sanremo, c’è già aria di squalifica: il cantante ha commesso il fatale errore | Per lui finisce qui

Sanremo, c’è già aria di squalifica per un cantante in gara. L’ha fatta davvero grossa.

E’ iniziato da poche ore e già non mancano le famose gatte da pelare per Amadeus. Certo, lui ormai, come si suol dire, ci avrà fatto il callo, ma un conto è averne prima del fischio d’inizio di una kermesse tanto famosa e importante come il Festival, un altro è invece quello di averne mentre è in corso.

Tanto più che è arrivata, fresca fresca, non appena la manifestazione era iniziata e quindi tutta quanta l’attenzione degli italiani, e non solo, era rivolta alla gara e al mega evento in toto. Ovviamente questa non ci voleva proprio. Tanto più che questa edizione è la quinta di seguito ma l’ultima, almeno per il momento, che vede impegnato Amadeus come direttore artistico e conduttore.

Sia lui che il suo caro amico Rosario Fiorello, in collegamento domenica sera da Fabio Fazio a Che Tempo Che fa hanno detto chiaramente che non ci sarà una prossima volta, perlomeno non in tempi imminenti. Diciamo che in futuro, soprattutto il buon Sebastiani, potrebbe rivalutare l’offerta,

Nel frattempo c’è però giustamente da pensare, e pure tanto, all’edizione che è appena iniziata e che ha visto alla co- conduzione nel corso della prima puntata uno strepitoso Marco Mengoni che ha ampiamente dimostrato di avere tutte le carte in regola per svolgere questo ruolo. Bello, spigliato e carismatico, ha conquistato in men che non si dica il pubblico sia a casa che presente all’Ariston.

Quel palco, decisamente prestigioso, che ha visto presentarsi ben 30 cantanti in gara. Fra die essi figurano molte ex star di Amici tra lui la divina Alessandra Amoroso. Fatto sta che un concorrente che si è messo nei guai da solo. Difatti ha compiuto un errore molto grave che violerebbe il regolamento. Ora la squalifica pesa sulla sua testa come una sorta di spada di Damocle.

Alfa e il mistero del video in Rete poi cancellato

Parliamo del giovanissimo rapper e cantautore ligure Alfa che piace un sacco ai giovani e ai giovanissimi. A poche ora prima di salire sul palco il ragazzo, chitarra alla mano, aveva accennato alla sua canzone in gara. Il video ha lasciato perplessi i suoi estimatori così come gli addetti ai lavori. Fatto sta che poco dopo è stato rimosso dai Social.

In ogni caso in esso lui intonava sì il suo brano, pronunciando parole presenti nel testo, che comunque è pubblico da tempo, come del resto quello delle altre canzoni dei cantanti che si sfidano all’interno della kermesse, ma non lo ha affatto suonato seguendo il ritmo e la melodia del brano in questione. Ed è per questo motivo che non è stato squalificato. Di certo però una sonora tirata d’orecchie l’avrà presa.