Conoscete il titolo di studi di Geolier? Siamo sicuri che non indovinerai mai

Geolier, il rapper più amato d’Italia che racconta Secondigliano. Conoscete il suo titolo di studi? Nessuno può immaginarlo

All’anagrafe è Emanuele Palumbo, ma tutti lo conoscono con il nome d’arte Geolier. Negli ultimi anni è diventato un vero e proprio top player che, con la sua musica, ha saputo conquistare ogni generazione. Semplice e umile, l’artista ha raggiunto dei risultati stravolgenti per un giovane di soli 23 anni.

Nasce nel 2000 a Napoli e fin dall’età di 5 anni mostra un particolare interesse per il canto. Con il passare del tempo coltiva questa sua passione e a soli 12 anni scrive il suo primo inedito. Si esibisce nei locali della città e subito acquisisce moltissima notorietà.

Il rapper nelle sue canzoni racconta della sua amata città ed in particolare del quartiere di Secondigliano. Il nome d’arte Geolier non è affatto casuale perchè, in francese, significa “secondino“. Durante un’intervista, il cantante ha confessato che è proprio così che viene chiamato chi nasce e vive a Secondigliano.

Oggi, colleziona tantissime vittorie e dischi di platino al fianco di importantissimi artisti della scena rap. Nel 2023 è stato il protagonista della Red Bull 64 Bars Live a Scampia al fianco di Marracash, Lazza, Luchè e moltissimi altri, ma il 2024 sarà un anno speciale per la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Il più atteso di Sanremo 2024 è Geolier

Il 2024 rappresenta un traguardo importantissimo per un giovane ragazzo di 23 anni che proviene da Secondigliano e che ha sempre sognato di fare musica. Geolier, da esibirsi freestyle nei locali di Napoli, gareggerà al Festival di Sanremo con il suo nuovo brano “I p’ me tu p’ te” nella categoria Big.

Reduce da un 2023 strepitoso, le aspettative sono altissime per questo suo nuovo capolavoro con cui intende lasciare un segno nel cuore dei suoi fan. Alla kermesse musicale non si attende altro che la sua performance poichè non è solo musica e melodia, ma il brano racconta di un amore finito e della difficoltà nel lasciarsi andare.

Conoscete il titolo di studi di Geolier?

Geolier, in pochissimi anni, è riuscito a conquistare il podio con la sua musica che arriva dritta al cuore dei suoi fan. Tratta temi delicati che gli hanno permesso di imporsi nella scena rap ed oggi, a soli 23 anni, conta circa 45 dischi di platino e 21 dischi d’oro.

Tuttavia, moltissimi dei suoi sostenitori si domandano quale sia il titolo di studio del cantante rap. Durante una vecchia intervista rilasciata a Noisey, il rapper ammette: “La mia è stata un’infanzia da grande. Ho fatto le mezze giornate a lavoro quando ancora andavo a scuola“. Geolier abbandona la scuola ed il lavoro in fabbrica poco più che adolescente e si dedica alla sua grande passione per la musica.