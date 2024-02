Sabrina Ferilli, finalmente tutta la verità sul vero rapporto con Maria De Filippi: non è affatto come pensi

Sabrina Ferilli, il sentimento che la lega a Maria De Filippi. Spunta tutta la verità sul loro reale rapporto

Sabrina Ferilli è un’artista a tutto tondo che, nella sua lunga carriera professionale, ha dimostrato di essere un’icona del mondo dello spettacolo e della recitazione. Il carisma, l’energia e la passione che dedica al suo lavoro l’hanno resa una delle donne più amate dal pubblico italiano.

Oltre al talento, Sabrina resta una delle donne più affascinanti d’Italia e con la sua bellezza mediterranea ha conquistato l’attenzione di milioni di persone. Con circa 30 anni di carriera alle spalle, Sabrina è diventata indispensabile per la televisione nazionale.

Un’artista del suo calibro, con moltissimi successi e soddisfazioni alle spalle, non poteva certamente mancare all’evento più atteso dell’anno. In qualità di ospite speciale, Sabrina sarà sul palco dell’Ariston per la terza serata del Festival di Sanremo.

Nella puntata dell’8 febbraio, la Ferilli delizierà il pubblico italiano con la sua presenza alla kermesse musicale ed in vista della sua partecipazione, l’artista ha anche deciso di cambiare look optando per un’acconciatura mossa e con sfumature color caramello.

Sabrina Ferilli, volto della televisione italiana

Sabrina Ferilli, con la sua determinazione, è riuscita ad imporsi nel panorama televisivo italiano. Ha dimostrato le sue qualità interpretative, ma ha raggiunto il successo anche grazie al suo spiccato senso di autoironia che fa decisamente divertire i telespettatori. Anche per questa ragione è diventata una presenza fissa in moltissimi spettacoli del piccolo schermo come Tu si que vales, al fianco della regina della televisione italiana Maria De Filippi.

A gennaio è stata anche l’ospite speciale a C’è Posta per Te per “la storia di un regalo“. Durante la trasmissione, tra scherzi e siparietti con la padrona di casa, Sabrina ha regalato un momento di emozione parlando della sua mancata maternità. “La malattia è infame ma non vi ha tolto l’amore, avete una figlia e io non ce l’ho, anche senza malattia, e la volevo“, ha ammesso la Ferilli.

Sabrina Ferilli, la verità sul rapporto con Maria De Filippi

Sabrina Ferilli, amatissima per la sua spontaneità, fa sorridere il grande pubblico a causa dei siparietti messi in scena con Maria De Filippi. Le due grandi donne si punzecchiano in diretta televisiva, litigano per gli scherzi ai danni della Ferilli, ma finalmente spunta la verità sul reale rapporto che lega le due donne della televisione italiana.

In realtà, Sabrina e Maria sono due grandissime amiche da molti anni e con il passare del tempo, hanno consolidato il loro rapporto speciale. La De Filippi, durante un’intervista al settimanale Oggi, ha definito l’attrice “vera, più vera non si può“. Al contrario, la Ferilli definisce la sua amica un “demonio“: “un diavolo di amica, ma lei veramente studia come mettermi in difficoltà“. Ma la verità è ben altra e le due donne provano un bene infinito l’una per l’altra.