Francesco Gabbani, è nato in uno dei posti più belli d’italia: qui sì che si respira aria d’arte

In quanti di voi sanno dov’è nato Francesco Gabbani? È nato in uno dei posti più belli d’Italia, dove si respira “aria d’arte” ovunque. Sarà per questo che i suoi testi sono sempre molto poetici.

Francesco Gabbani, classe 1982, di anni ne ha “soltanto” 41, eppure i suoi testi vantano una profondità tale, che lo eguagliano ai grandi del passato, quelli con più esperienza musicale alle loro spalle. Sarà per questo che al Festival di Sanremo, il cantante e polistrumentista ormai “è di casa”, in quanto ne ha vinti ben due, da quando ha iniziato a farsi conoscere al suo grande pubblico.

Il primo festival lo vinse nel 2016, con il brano Amen, nella sezione Nuove proposte, mentre l’anno successivo, nel 2017, vinse con il brano cult che divenne un tormentone nel giro di poco, Occidentali’s Karma. Se a livello carrieristico sappiamo molto di Gabbani, in quanti sanno dov’è nato il cantante? Vi diciamo solo che è uno dei posti più belli d’Italia.

Dov’è nato Francesco Gabbani?

Prima di svelarvi dov’è nato Francesco Gabbani, per chi non ne fosse a conoscenza, volevamo ricordarvi che il noto cantante, sarà ugualmente presente al Festival di Sanremo 2024, nella serata cover, in duetto con la grande Fiorella Mannoia. I due hanno cantato insieme, per mettere a tacere quelle voci di rivalità che circolavano. Ecco che cosa ha dichiarato la Mannoia in merito:

“Ci siamo giocati il primo posto, io sono arrivata seconda e lui ha vinto e c’è stato quel gesto meraviglioso: si è inginocchiato in maniera molto carina, mostrando di essere un gran signore e un gran cavaliere…” e ancora: “in occasione di questo Sanremo ho pensato che sarebbe stato forse carino riproporsi insieme, anche per sfatare un po’ tutti coloro che ci vedevano rivali, visto che rivali non siamo mai stati. Quest’anno vogliamo ritornare insieme lì a rifare le nostre due canzoni e divertirci un po’”.

La musica nel sangue

Tornando a noi, in quanti sanno dov’è nato Francesco Gabbani? E’ nato in uno dei posti più belli d’Italia, dove si respira aria d’arte in tutte le vie. Il cantante è nato a Carrara ed è cresciuto praticamente a “pane e musica”, visto che i genitori erano proprietari dell’unico negozio di strumenti musicali della zona. Per questo non stupisce che Francesco a 4 anni iniziò a suonare perfettamente la batteria e a 9 la chitarra.

Suona anche il pianoforte e il basso, per non parlare della sua capacità di integrare vari generi musicali, passando dal funk al jazz, fino al pop e elettropop. Insomma, un artista completo, cresciuto in un posto meraviglioso, come Carrara, porterà anche quest’anno una ventata d’aria fresca al festival.