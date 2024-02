La classifica della Prima Serata di Sanremo: chi è al primo posto

Sanremo 2024, la prima serata è stata record di ascolti. Di seguito i dettagli sulla prima classifica provvisoria

L’attesa per l’evento più amato d’Italia è ormai giunta al termine e la prima puntata del Festival di Sanremo si è rivelata un successo straordinario. Il 6 febbraio 2024 è andata in onda la prima puntata dell’evento musicale in cui si sono esibiti ben 30 artisti.

Si tratta dell’ultima edizione condotta dal grandissimo Amadeus che è giunto al suo quinto anno consecutivo di presentazione, eguagliandosi a Pippo Baudo. Il direttore artistico, ancora una volta, ha dimostrato di essere all’altezza del suo ruolo regalando emozioni e divertimento al grande pubblico.

Ad affiancarlo nella prima puntata c’è stato Marco Mengoni che, oltre a deliziare il pubblico con un fantastico medley dei suoi capolavori, è stato anche il co-conduttore. Un ruolo inedito per il cantante di Ronciglione che ha dimostrato professionalità e precisione.

Il successo della serata è stato dimostrato anche dagli ascolti con 10.561.000 spettatori sintonizzati su Rai 1 e uno share del 65.1%. Un vero e proprio record che è stata una costante in tutte le 5 edizioni condotte da Amadeus.

Sanremo 2024, una prima puntata glamour

La prima puntata del Festival di Sanremo 2024 si è rivelata un successone. I capolavori presentati dai più grandi artisti del panorama musicale italiano hanno già conquistato i milioni di telespettatori sintonizzati. Alcuni brani sono già destinati a diventare le hit dell’estate e dei tormentoni. Tuttavia, a catturare l’attenzione del pubblico sono stati anche gli outfit indossati dai performer.

Tutti si sono presentati in perfetta forma ed elegantissimi, ma alcuni di loro hanno catturato l’attenzione per i look eccentrici. A vestire gli artisti ci hanno pensato i migliori stilisti del mondo della moda tra cui Giorgio Armani, Gai Mattiolo, Luisa Spagnoli, Versace, Prada e Dolce & Gabbana. Dargen D’Amico ha sorpreso tutti con il suo outfit Moschino invaso da mini orsetti di peluche, mentre i Ricchi e Poveri sono entrati in studio avvolti da un grande fiocco rosso.

La classifica della prima serata di Sanremo 2024

Giunti al termine della prima puntata del Festival di Sanremo 2024, come di consueto, Amadeus ha comunicato la classifica provvisoria dei primi 5 classificati. A votare nella puntata del 6 febbraio è stata la Giuria della sala stampa, TV e web composta da rappresentati apicali dei media. Nelle serate del 7 e dell’8 febbraio, a votare sarà il pubblico tramite televoto e la Giuria della radio.

Al primo posto si è classificata Loredana Bertè con il suo nuovo brano “Pazza“. A seguire, si posiziona Angelina Mango con “La noia“, Annalisa con “Sinceramente“, Diodato con “Ti muovi” ed infine Mahmood con “Tuta gold“. Nella serata della finale voteranno tutte e 3 le giurie, sarà stilata la classifica definitiva e verrà annunciato il vincitore della 74esima edizione del Festival della musica italiana.