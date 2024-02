Negramaro già ha vinto il primo premio: c’è anche il commento di De Martino

Negramaro, con il loro brano si classificano già sul podio e si aggiudicano il primo premio. Di seguito i dettagli

Il gruppo più amato della musica italiana debutta nel panorama discografico nel lontano 2003 con l’album intitolato “Negramaro“. Da quel momento, la band ha scalato la vetta del successo conquistando premi e riconoscimenti per il loro immenso talento.

Il gruppo musicale ha realizzato dei veri e propri capolavori imponendosi come artisti di fama internazionale. Il boom di ascolti lo ottengono nel 2005 quando producono “Mentre tutto scorre” che presentano al 55esimo Festival di Sanremo.

Il brano ottiene un successo senza precedenti e per la prima volta si aggiudicano il Premio della Critica Radio e Tv. Si tratta solo del primo riconoscimento poichè, tra il 2005 ed il 2007, conquistano decine di onorificenze.

“Mentre tutto scorre” viene anche scelto come colonna sonora del film “La febbre” di Alessandro D’Alatri. Grazie a questa collaborazione si aggiudicano anche il doppio Nastro D’Argento come Miglior Canzone.

Negramaro, le collaborazioni cinematografiche

I Negramaro hanno raggiunto un successo strepitoso agli inizi degli anni Duemila realizzando dei veri capolavori della musica italiana che resteranno indelebili nella memoria dei fan. Nel corso della loro carriera, il gruppo si è aggiudicato innumerevoli premi non solo per il loro talento musicale, ma anche per le collaborazioni cinematografiche che hanno sviluppato.

A partire dal 2005 cercano di investire non solo sulla musica, ma anche sulla sceneggiatura dei videoclip. Creano dei veri e propri cortometraggi che raccontano delle storie interpretate anche da celebri attori. Per realizzare il video dell’intramontabile “Estate“, i Negramaro ingaggiano il regista Silvio Muccino. Nel 2008, invece, collaborano con Giovanni Veronesi per realizzare il videoclip di “Meraviglioso“.

Negramaro, vincono già il primo premio

L’attesa per vedere i Negramaro calcare il palco dell’Ariston è ormai finita. Dopo 19 anni, sono tornati in gara al Festival di Sanremo con il nuovo brano “Ricominciamo tutto” nella categoria Big. La canzone si è rivelata l’ennesimo capolavoro della band ed ha già catturato l’attenzione di milioni di fan. Oltre alle emozioni che ha trasmesso, l’inedito dei Negramaro ha già conquistato il suo primo premio.

“Ricominciamo tutto” si è già aggiudicato il Premio Lunezia per Sanremo 2024, in cui la commissione è capitanata da Stefano De Martino. L’immensità del brano era già intuibile dalle parole del conduttore napoletano: “Grazia e leggerezza in visita a luoghi interiori ed esteriori del sentimento amoroso, per chiedere di ricominciare, un dilemma nel quale tutti dovremmo ritrovare fede. Un testo dalla perfetta resa formale che troverà sicura alchimia con la musica e la voce del suo Leader. Quindi una canzone di prenotata qualità musical-letteraria”.