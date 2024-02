Sanremo Terza Serata: ospiti, cantanti in gara, conduttori: tutto quello che c’è da sapere

Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Parleremo di tutto, dagli ospiti, ai cantanti in gara, ai conduttori e così via.

Il Festival di Sanremo 2024 è uno degli eventi più gettonati e soprattutto attesi dal pubblico da casa e non solo, in quanto le persone “normali” e i vip, fanno a gara, per cercare di accaparrarsi i biglietti, per assistere alla kermesse canora, dal vivo. Quest’anno poi, c’è tanta pressione dietro a questo spettacolo, probabilmente perché è l’ultimo (da quello che si è capito), che condurrà Amadeus.

Ogni sera, come avrete visto nel programma delle prime due serate, è ricco di colpi di scena, ospiti d’eccezione, star internazionali e così via. Sveliamo quindi nel dettaglio, tutto quello che c’è da sapere sulla terza serata del festival.

La terza serata del Festival di Sanremo 2024

Siccome, la terza serata è strettamente collegata alla seconda, volevamo farvi un piccolo sunto sulla puntata che andrà in onda il 7 febbraio, in modo che possiate capire perfettamente quella dell’8 febbraio. Dunque, come vi avevamo già annunciato, se martedì 6 febbraio, alla grande apertura dello show, Amadeus presenterà tutti e 30 i big della musica, nelle successive due serate, non sarà così. Infatti, mercoledì 7 febbraio, vedrete esibirsi soltanto 15 concorrenti, presentati dagli altri 15 che non canteranno quella serata.

Inoltre, accanto ad Ama ci sarà Giorgia, i quali presenteranno gli ospiti della serata che saranno: John Travolta, Giovanni Allevi, Leo Gassmann, il cast di “Mare fuori” e la Nuova Orchestra Santa Balera per omaggiare i 70 anni di “Romagna mia”. Infine, Rosa Chemical si esibirà in Piazza Colombo e Bob Sinclar, sulla nave della Costa Smeralda.

Cosa vedrete l’8 febbraio

L’8 febbraio, su Rai 1, vedrete la terza serata di questo Festival di Sanremo 2024. Ecco tutto quello che dovrete sapere. Per prima cosa, ascolterete i 15 big che la sera prima non si sono esibiti, presentati dagli altri 15 cantanti che avevano cantato il 7 febbraio. La modalità di votazione sarà la medesima delle due serate, cioè saranno giudicati dal Televoto e la nuova Giuria delle Radio.

Per quanto riguarda la conduzione, sarà formata da Amadeus e Teresa Mannino, mentre gli ospiti della serata saranno: Russell Crowe con la sua band, Sabrina Ferilli per presentare la serie “Gloria”, Eros Ramazzotti canta “Terra promessa” per festeggiare i suoi 40 anni dalla sua prima esibizione all’Ariston e infine, Stefano Massini e Paolo Jannacci canteranno un brano per i morti sul lavoro. Potrete poi assistere all’esibizione di Paola & Chiara a Piazza Colombo e Bresh sulla nave Costa Smeralda.