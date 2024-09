Lutto nel mondo del calcio: è morto Totò Schillaci, eroe di Italia ‘90

Grave lutto nel mondo del calcio: a 59 anni si è spento Salvatore, per tutti Totò Schillaci. L’ex attaccante di Messina, Juventus, Inter e soprattutto della Nazionale era ricoverato all’Ospedale Civico di Palermo e da tempo combatteva con un tumore al colon. Così come in campo, non ha mai mollato sconfiggendo già in passato un male che si è ripresentato e che stavolta non ha potuto battere.

Ciao Totò 💙

Schillaci: le gravi condizioni degli ultimi giorni

L’eroe di Italia ’90 era ricoverato da inizio settembre. Le sue condizioni erano peggiorate e poi lievemente migliorate con la riduzione dell’ossigeno per respirare, stando a fonti sanitarie, tanto che una comunicazione sulle sue condizioni era apparsa sul suo profilo social e recitava: “Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici notte e giorno. Forza Totò”. Poi nelle ultime ore nuovamente condizioni critiche fino alla triste notizie di pochi minuti fa.

Schillaci, 59 anni, era già stato sottoposto a due interventi al colon, raccontando pubblicamente la malattia, le terapie, la paura al momento della diagnosi e poi il male che lo ha segnato. Un male sconfitto ma che si è ripresentato. Nato a Palermo il 1° dicembre 1964, si era sposato due volte, con Rita e Barbara. Lascia tre figli, Jessica, Mattia e Nicole.