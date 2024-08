Taty e Dia ribaltano il diavolo, Leao gela l’Olimpico: Lazio 2-2 Milan

La Lazio vanifica un primo tempo sotto tono ribaltando nella ripresa il vantaggio di Pavlovic con Castellanos e Dia. Il gol di Leao a 15′ dalla fine illude i sogni di gloria.

PRIMO TEMPO

3′- LAZIO VICINA AL GOL! Scambio tra Castellanos e Dia, con quest’ultimo che anticipa Maignan al limite dell’area, Pavlovic in scivolata salva la propria porta.

8′ – GOL! MILAN IN VANTAGGIO! Rete di Pavlovic. Al primo calcio d’angolo passa il Milan. Pulisic crossa in area, Pavlovic trova il tempo e sotto porta insacca di testa.

43′ – Scatto di Okafor e palla a Pulisic che mette un pallone teso in mezzo, Loftus Cheek non trova l’impatto con il pallone.

Primo tempo intenso che vede i padroni di casa partire meglio e sfiorare subito il gol, al primo calcio d’angolo passa però il Milan con un colpo di testa di Pavlovic. Dopo il gol sono i rossoneri a tenere palla e a farsi vedere in avanti in più occasioni, soprattutto con le imbucate di Pulisic e Okafor.

SECONDO TEMPO

57′ – Meglio la Lazio in questa prima parte del secondo tempo, il Milan sembra aver perso un po’ di lucidità nei passaggi.

62′ – GOL! LAZIO – Milan 1-1! Rete di Castellanos. Dia serve Nuno Tavares che dalla sinistra alza la testa e serve in mezzo, Castellanos di piatto mette in rete.

67′ – GOL! LAZIO – Milan 2-1! Rete di Dia. Uno due micidiale della Lazio, Nuno Tavares sfonda sulla sinistra, Dia anticipa Pavlovic e buca Maignan.

74′ – GOL! Lazio – MILAN 2-2! Rete di Leao. Pareggia subito il Milan con una giocata in velocità, Theo Hernandez per Abraham che controlla e serve Leao, il portoghese controlla si porta la palla sul destro e calcia in rete.

80′ – MAIGNAN! Castellanos serve in area Zaccagni, l’esterno solo davanti a Maignan si fa ipnotizzare.

Un punto a testa con la Lazio che si porta a quattro lunghezze, mentre il Milan arriva alla sosta con soli due punti.

LE PAGELLE

Provedel 5: collabora ad entrambe le reti del Milan. Imperfetto sul gol di Pavlovic libero di stoccare di testa all’interno dell’area piccola. Leao lo beffa tra le gambe per il 2-2 finale.

Lazzari 4,5: Uno dei peggiori nel primo tempo, soffre la presenza di Pulisic dal suo lato che si rende pericoloso in più occasioni. Da rivedere.

Romagnoli 5: Non sembra avere in mano la linea. Il Milan punge centralmente. Soffre anche nella ripresa, con Abraham e Leao.

Patric 5: Non bene la marcatura su Pavlovic, che segna l’1-0. Anche Abraham lo mette in difficoltà.

Nuno Tavares 7,5: Si accende e trascina la Lazio verso una rimonta inattesa. Ara la fascia sinistra con impeto e dominio servendo due assist fondamentali.

Guendouzi 5,5: Mezz’ala, ma a tratti anche regista. Non ne ha le doti e sbaglia tanto. L’impegno non si discute mai, la tecnica va migliorata.

Rovella 6: In mezzo, prova a dare equilibrio, viene ammonito per un fallo tattico. Ha forza e saggezza: le abbina bene.

Tchaouna 5: Il cross di Tavares, di sinistro, dalla sinistra, è merce rara nella Lazio degli ultimi anni. Il modo in cui Tchaouna lo spreca schiacciando in malo modo il pallone racchiude l’essenza della sua prestazione.

Zaccagni 6,5: Zero occasioni sotto porta, fino al minuto 80 quando ha sul destro il pallone del 3-2 che spreca clamorosamente addosso a Maignan.

Dia 7: Sornione nel primo tempo, letale nella ripresa. Scherza Pavlovic con un anticipo secco e batte Maignan per il gol che illude l’Olimpico.

Castellanos 7: Garra pura. Lotta su ogni situazione e torna al gol rimettendo in piedi una gara sull’orlo del baratro.

All. Baroni 6: Lazio che ha qualche problema difensivo, ma che pressa bene e attacca molto. Ha margini di miglioramento.

Foto: S.S. Lazio Facebook