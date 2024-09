Dominio Lazio, la doppietta di Dia stende la Dinamo Kiev: 0-3 ad Amburgo

La squadra di Baroni archivia la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di Dia che fa da contorno alla rete di Dele-Bashiru.

Primo Tempo

4′ – Lazio avanti con Boulaye Dia: bello lo scambio con Pedro che restituisce palla al numero 19: perfetto nell’esecuzione a rete da ottima posizione.

19′ – Si abbassa il ritmo della gara: la Lazio controlla il vantaggio lasciando l’iniziativa al club ucraino che timidamente prova a creare situazioni pericolose.

24′ – Sussulto della Dinamo Kiev: insidiosa la conclusione di Shaparenko che da calcio piazzato tenta di sorprendere Provedel: attento nel bloccare un pallone pericoloso.

27′ – Tchaouna sfiora il raddoppio: ottima la conclusione dell’attaccante francese che riceve da Vecino e spara in porta dai 20 metri: decisivi i riflessi di Bushchan.

33′ – 0-2 Lazio! Dele-Bashiru: perfetto l’assist di Vecino che lancia il centrocampista a tu per tu con Bushchan e lo trafigge all’incrocio dei pali.

34′ – Dilaga la Lazio ad Amburgo: ancora Boulaye Dia che servito da Dele-Bashiru infila di testa il pallone dello 0-3.

45′ – Finisce il primo tempo: Dinamo Kiev-Lazio 0-3.

Secondo Tempo

60′ – Palo di Pedro: bella azione in contropiede della Lazio con lo spagnolo che, lanciato da Dia a tu per tu con Bushchan è sfortunato nel colpire il palo interno con il destro.

72′ – Espulso Braharu: brutto intervento del calciatore ucraino su Zaccagni che, dopo revisione al Var, gli vale l’espulsione diretta.

77′ – Espulso anche Noslin: appena entrato in campo, l’attaccante biancoceleste subisce il secondo rosso di giornata per un braccio alto nell’area avversaria.

94′ – Finisce la gara di Amburgo: Lazio batte Dinamo Kiev 0-3.

Le Pagelle

Provedel 6,5: si limita a controllare i palloni che transitano pericolosamente in area.

Marusic 5,5: perde qualche pallone di troppo in zone pericolose del campo.

Romagnoli 6,5: prestazione attenta. Toglie le castagne dal fuoco in più di un occasione vanificando i tentativi degli attaccanti ucraini.

Patric 6: qualche imperfezione di troppo in fase di ripiegamento. Copre comunque bene i tentativi della Dinamo Kiev fino a che l’ennesimo infortunio muscolare lo ha costretto ad abbandonare il campo anzitempo.

Pellegrini 5,5: Spinge poco e difende con troppa veemenza.

Rovella 6,5: armonia e grinta in mezzo al campo. Fa scudo alla difesa fino allo stremo risultando prezioso nell’allentare la pressione degli avversari.

Vecino 6,5: pendolino in mezzo al campo. Taglia e cuce le azioni come nell’occasione del raddoppio dove apre un autostrada per Dele-Bashiru che spacca la porta e la gara.

Tchaouna 6: intraprendente il francese che mostra tutte le sue doti tecniche senza però incidere particolarmente.

Dele-Bashiru 7,5: prestazione dominante in ogni dettaglio. Straripante dal punto di vista fisico, unisce l’inserimento vincente per lo 0-2 e l’assist per il terzo gol. Dolce scoperta.

Pedro 6,5: a volte ci si meraviglia di come riesca ad avere quella fame nonostante i 25 titoli sulle spalle. Prestazione da campione vero, con intelligenza e la giusta dose di esperienza, e lui ne ha da vendere.

Dia 8: mette in chiaro le cose sin da subito. Doppietta da bomber vero, prima di destro all’angolino, poi di testa all’incrocio. Letale.

All. Baroni 7: lasciatelo cucinare. Ha svelato la mossa Dia a sorpresa, scelta rivelatasi azzeccatissima. Esordio migliore era difficile da immaginare.

Foto: S.S.Lazio Facebook