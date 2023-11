Luca Laurenti, terrorizzato e immobilizzato a casa: il dramma che l’ha consumato giorno dopo giorno

Attimi di preoccupazione per i fan di Luca Laurenti per via di una notizia che ha letteralmente sconvolto. Andiamo a scoprire di cosa si tratta

Venerdì 24 novembre ha avuto inizio la nona edizione di Ciao Darwin e al timone della conduzione ci sono Paolo Bonolis e Luca Laurenti, il duo televisivo più amato da sempre. Da un lato abbiamo una persona razionale e a tratti sarcastica mentre dall’altro l’esatto opposto, Bonolis e Laurenti sono l’accoppiata vincente.

Lo confermano davanti alle telecamere quando ne hanno occasione. Basta pensare che il programma televisivo Avanti un altro riscuote un enorme successo ogni volta che viene mandato in onda. D’altronde la percentuale di ascolti è gratificante per entrambi e per la Mediaset che punta ben volentieri su di loro.

Oltre a essere un conduttore, è anche un ottimo musicista e doppiatore. Ha pubblicato anche un album nel 1998 intitolato Nudo nel mondo. Tutti lo definiscono un personaggio televisivo solare e carismatico. Emana delle energie positive tali che nessuno può restarne indifferente.

Eppure dietro il suo sorriso si nasconde della sofferenza. Chi segue Luca Laurenti fin dai suoi primi esordi sa bene che è stato afflitto da un male devastante.

La malattia di Luca Laurenti

Per quanto riguarda la vita privata Luca Laurenti dal 1994 è sposato con Raffaella Ferrari, la quale lo ha reso padre nel 1997 di Andrea. In realtà il conduttore ha anche un’altra figlia, Jasmine, del 1993 nata da una relazione di cui non si sa nulla.

In effetti, nonostante sia un personaggio pubblico, si sa ben poco su Luca Laurenti. Difficilmente ha parlato della terribile malattia che lo affligge da anni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla triste vicenda.

“Hai paura di una cosa? Falla!”

“Avevo tutte le paure, le fobie, l’agorafobia soprattutto. Avevo il terrore di incontrare la gente e stavo al chiuso, quando uscivo camminavo rasente i muri. L’ho vinta affacciandomi fuori. Hai paura di una cosa? Falla! Dopo un po’ di volte ti passerà”, ecco cosa ha dichiarato in passato.

In pratica Luca Laurenti ha ammesso di soffrire di depressione e di una serie di disturbi alquanto gravi. Tuttavia è riuscito ad avere la meglio grazie alla moglie Raffaella: “Con Raffaella me ‘so risolto. Mi ha fatto uscire da una mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia”. Ironia della sorte, è stato proprio Paolo Bonolis a presentargli la consorte. Di conseguenza, anche se indirettamente, è riuscito a contribuire alla sua ripresa.