Antonella Clerici mena duro: lo scontro con il conduttore Mediaset scatena la bufera

Antonella Clerici senza mezzi termini ha riferito che sfiderà un noto conduttore della Mediaset. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Tutti sono concordi nel dire che Antonella Clerici sia un conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Non si occupa solo di programmi dediti alla cucina, ma anche di quelli canori.

Non a caso è stata scelta anche per The Voice e The Voice Kids. Con la sua bella personalità, per non parlare del suo indiscusso talento, riesce a coinvolgere sia il pubblico presente nello studio che quello da casa.

E’ andata in onda The Voice Kids su Rai 1 e Rai Italia la prima puntata il 29 novembre in prima serata. Non è passato inosservato Giuseppe che ha ricevuto una standing ovation con il brano Il mondo dedicato al nonno.

Accanto a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino è arrivata Arisa (ha lasciato Amici di Maria De Filippi per affrontare questa nuova avventura televisiva). In qualità di coach formeranno una squadra con dei giovani di metà compresa tra i 7 e 14 anni. Gli altri vertici della Rai sono convinti che anche stavolta gli ascolti non deluderanno. Eppure c’è un collega nella Mediaset che potrebbe darle del filo della torcere. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Antonella Clerici sfida un amatissimo conduttore della Mediaset

Nato a Camporinaldo il 7 agosto 1956, ha lavorato per Radio Milano International, Radio Deejay e Radio R101. In televisione ha avuto la possibilità di condurre Passaparola, Chi vuole essere milionario?, La corrida e Paperissima. Di recente ha inserito nel suo curriculum Caduta libera, The Wall e Io canto generation.

Lui non è altro che Gerry Scotti, il quale è presente in televisione in prima serata da qualche settimana con Io canto generation. Secondo la maggior parte degli italiani è uno dei pilastri fondamentali della Mediaset proprio come Maria De Filippi. Su Twitter sta circolando una notizia inerente ai due colleghi.

“Se dobbiamo cambiare cambiamo”

“Nessun problema a scontrarmi con Scotti. Se dobbiamo cambiare giorno cambiamo giorno…Non mi tirerei indietro…Non ho visto Io canto generation, ma The Voice è un format diverso e internazionale”, ecco cosa c’è scritto in merito a un presunto cambio di messa in onda che potrebbe coincidere con quello del programma della Mediaset.

Durante la conferenza stampa negli studi Rai di via Mecenate a Milano ne ha nuovamente parlato quando una cronista ha fatto riferimento a questo scontro: “Non c’è nessun problema…Di scontri ce ne sono sempre e quindi va bene…Non mi tirerai indietro mai“.