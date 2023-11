Francesco Totti, innamorato pazzo di Ilary Blasi: “l’ama ancora” | Noemi Bocchi disperata dopo l’ultima rivelazione

Il release del docu-film “Unica” scatena il gossip: Francesco Totti è ancora innamorato di Ilary Blasi, l’indiscrezione esplosiva.

Il 24 novembre 2023 la piattaforma Netflix ha proposto ai suoi abbonati il suo nuovo e attesissimo docu-film “Unica”, un ritratto inedito ed esclusivo della vita dietro le quinte della conduttrice Ilary Blasi.

La pellicola ha ripercorso le tappe salienti nella vita della showgirl, soffermandosi con dovizia di particolari sulle circostanze che l’avrebbero condotta verso il divorzio del secolo dall’ex capitano della Roma Francesco Totti.

Ilary Blasi ha raccontato alle telecamere le prime avvisaglie della crisi ed ammesso alcune bugie reciproche; secondo la conduttrice romana, però, lei si sarebbe limitata a consumare un caffè con un intrigante sconosciuto avvistato su Instagram, mentre “er Pupone” si sarebbe spinto ben oltre.

Nella versione della conduttrice, l’ex calciatore avrebbe iniziato a presentare Noemi Bocchi agli amici ben prima della separazione ufficiale, arrivando persino a condurre con sé la figlia minore Isabel durante i suoi incontri clandestini. L’immagine di Francesco Totti, perciò, ha recentemente subito un duro colpo, con relative accuse di covare un’indole maschilista e patriarcale. Nelle ultime ore, però, l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha rotto il silenzio sulla questione, e le sue rivelazioni hanno gettato una luce nuova sull’intera vicenda.

Corona spara a zero su Francesco Totti e Ilary Blasi

L’imprenditore ha pubblicato sulla pagina Instagram “Dillinger” un’analisi accurata del rapporto tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ed ha esordito: “In questi vent’anni di relazione, di matrimonio, di figli, ci sono varie cose certe che non vengono riassunte in questa storia, che in parte dice il falso. Totti amava da morire Ilary, e credo che l’ami tutt’ora, ma l’ha sempre tradita, sempre“.

Dopo aver sganciato la bomba, Fabrizio Corona ha rilanciato: “Ilary, a poco a poco, si è innamorata di Totti, è diventata famosa e ha cominciato a lavorare grazie a Francesco Totti, a cui deve tutto“. Secondo Corona, Ilary Blasi avrebbe tollerato le regolari corna con tollerante cinismo: “Dovendogli tutto, lo ha sempre perdonato, e ha sempre fatto finta di non vedere“. Del resto, proprio l’ex paparazzo aveva sollevato in passato un rumor tutto pepe, in cui insinuava che Totti avesse tradito Ilary con Flavia Vento a pochi giorni dal matrimonio, quando la showgirl era peraltro incinta del primo figlio Cristian. “La seconda cosa certa è che Ilary ha cominciato a tradire Totti. Il caffè non è solo un caffè, e prima del ragazzo del caffè ce ne sono stati altri che vi racconteremo“.

Corona su Francesco Totti: “Ha sostituito la sua vecchia famiglia”

Secondo l’agguerrito Fabrizio Corona, l’ex calciatore non avrebbe sopportato le diserzioni della moglie, e si sarebbe quindi deciso ad approfondire la relazione con Noemi Bocchi, sbocciata già nell’agosto del 2021.

Ed ha concluso: “A poco a poco ha deciso di sostituire la vecchia famiglia con la nuova famiglia. Ilary, ormai indipendente, che i sensi di colpa non li aveva mai avuti veramente, è rimasta a guardare la fine del matrimonio, studiandosi le carte per vendicarsi e per cominciare la sua battaglia mediatica“.