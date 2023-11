“Con lui va via un altro pezzo di TV”: la morte improvvisa del volto noto ha gettato tutti nello sconforto

Un altro grande del vasto mondo dello spettacolo italiano se ne è andato da questo mondo. Tutti sono sconvolti.

E’ un momento decisamente molto duro e triste per il nostro Paese. Gli artisti infatti piangono la scomparsa di uno di loro. Parliamo di un uomo speciale e di un immenso professionista che ha lavorato nel corso della sua lunga e brillante carriera con dei mostri sacri, alcuni dei quali tuttora viventi, e che lo hanno voluto ricordare anche sui Social.

Non per nulla, si sa, che le piattaforme virtuali da tempo sono diventate le forme più veloci e potenti di comunicazione. Difatti in contemporanea e in un battito di ciglia sono in grado di arrivare ovunque. E così anche per esprimere il proprio dolore si utilizzano a iosa anche per rendere omaggio a chi se ne è andato da questo mondo e alla famiglia che è in lutto.

Di certo ora come ora è tempo di lacrime, poi arriverà sempre più quello del ricordo che tuttavia già sta riaffiorando nelle menti e nei cuori dei più. C’è chi rammenta di averci lavorato a stretto giro anche ultimamente o di averlo semplicemente visto a Teatro e di averlo abbracciato forte in segno di lampante stima e di tanto affetto.

La morte improvvisa del volto noto della TV

Lo ha raccontato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram tramite la condivisione di un post dove con un bel messaggio e una foto da sapore squisitamente e infinitamente amarcord lo ha voluto salutare per l’ultima volta. Parliamo di una grandissima artista, nonché una donna molto bella e dotata di una fisicità a dir poco spettacolare.

Lei è una showgirl completa dal momento che sa ballare, cantare, condurre e recitare. Da tempo opera in Mediaset e in particolare lo fa nel ruolo di insegnante per il padre di tutti i talent. Dapprima lo ha fatto per quanto concerne la danza e poi è passata, e pure con una certa disinvoltura, al canto. Avete capito di chi stiamo parlando?

“Con lui se ne va un altro pezzo della TV”, Lorella Cuccarini lo piange amaramente

Di Lorella Cuccarini che piange il suo caro amico Luca Sabatelli, costumista e scenografo per tantissimi artisti e show non solo televisivi per la verità. Lavorò anche a strettissimo giro con la mitica e compianta Raffaella Carrà. Lei lo ha definito un amico nonché un genio. In tantissimi hanno voluto commentare il messaggio della più amata dagli italiani.

E al di là degli amici e dei vip c’è un’utente che ha giustamente sottolineato che ” Con lui se ne va un altro pezzo della Tv”. Inoltre c’è chi ha sottolineato che si tratta indubbiamente di un’altra grandissima e grave perdita dopo anche la scomparsa da questo mondo di Gino Landi, eccellente coreografo e regista sia teatrale che televisivo.