Fedez, avete visto dove alloggia a Roma? Neanche vi diciamo quant’è bella la stanza e la vista da lì

In base alle storie pubblicate su Instagram di Fedez si può dedurre che nelle ultime ore ha alloggiato in un bellissimo hotel. Ecco di quale si tratta

Fedez è uno dei cantanti più noti del mondo dello spettacolo italiano. Adesso è presente nel piccolo schermo in qualità di giudice nella diciassettesima edizione di X Factor in onda su Sky. In questi giorni è stato al centro dell’attenzione per via del licenziamento di Morgan non più presente nel programma.

I due hanno avuto dei battibecchi davanti alle telecamere, ma Morgan ha tenuto a precisare che sono in buoni rapporti. Per adesso Fedez, Ambra e Dargen D’Amico porteranno avanti la loro avventura alle prese con le performance canore dei concorrenti.

Sicuramente è un periodo roseo per Fedez, in quanto ha lasciato alle spalle ciò che è accaduto qualche mese fa. E’ stato costretto a correre in ospedale e la moglie Chiara Ferragni è tornata da Parigi per stargli accanto. È stato operato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli per colpa dell’ulcera causata da un’emorragia.

Per fortuna è tornato in tempo a casa per festeggiare il suo compleanno con la famiglia. Adesso ha ripreso in mano la sua vita e per vari impegni professionali è costretto ad allontanarsi da casa e trascorrere la notte altrove. Le ultime storie pubblicate su Instagram dimostrano che in fin dei conti non può lamentarsi.

Ecco dove alloggia Fedez nel cuore di Roma

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Fedez ha voluto spiegare come sta dopo l’operazione: “Sto bene, a parte il problema che dopo l’intervento mi sveglio sempre alle 5.20 del mattino. E non conta se vado a letto tardi. È come una maledizione…Devo fare i conti con questa nuova fase. Con le medicine. Gli integratori. Gli enzimi pancreatici”.

Tuttavia non si lamenta perché è riuscito a cavarsela nel migliore dei modi. Ciò gli ha permesso di tornare dalla moglie e dei figli. Adesso è lontano da loro per questioni lavorative e l’hotel in cui alloggia è semplicemente spettacolare.

Camere di lusso con vista panoramica

Osservando le storie di Fedez si può leggere il nome dell’hotel che ha menzionato. Si tratta dell’Hotel De Russie non lontano da Piazza di Spagna, situato in via del Babuino. Ha cinque stelle e offre una vista pazzesca su Piazza del Popolo.

La struttura ha accolto membri della Casa Imperiale Russa e artisti famosi. Il merito è senza dubbio dell’eleganza, del buon gusto e del personale estremamente accogliente. Come se non bastasse è vicino a punti di maggiore interesse della città.