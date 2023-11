“La gravidanza ti ha fatto ancora più bella”: in casa di Stefano De Martino è gioia grande | Presto diventeranno genitori

” La gravidanza ti ha fatto ancora più bella”, si festeggia nella casa di Stefano De Martino. In alti i cuori.

L’arrivo di una nuova creatura a questo mondo è praticamente sempre fonte di immensa gioia. Grandissime sono le emozioni che provano fin da subito coloro che diventeranno genitori. L’annuncio da parte della donna al proprio compagno della dolce attesa è un momento molto emozionante e decisamente unico.

In quegli istanti, mixati alla gioia e alla viva curiosità, c’è anche un pizzico di paura. Ci si chiede infatti, soprattutto se si parla del primo figlio, se si è in grado di svolgere come si deve il compito di essere genitori. E parliamo di un ruolo molto complicato che però si impara passo passo e “sul campo”.

Si inizia poi a fantasticare su come sarà e quando si scopre se sarà maschio o femmina si incomincia a pensare al nome che solitamente cambia all’ultimo momento. Molti pensano di dare al bimbo o alla bimba quello di un parente o del proprio idolo. Fatto sta che anche i parenti e gli amici talvolta vogliono dire la loro. E così si trascorrono i mesi mentre la pancia della donna cresce.

“La gravidanza ti ha fatto ancora più bella”, gioia grande per Stefano De Martino

Durante la gravidanza il corpo cambia non solo dal punto di vista esteriore. Anche la luce degli occhi diventa più viva. E infatti ora possiamo leggere, riguardo a una splendida donna che fa parte della vita del mitico Stefano De Martino, che sia ancora più bella in questo magico momento. E lui è ovviamente al settimo cielo.

Come lo sono i suoi fan, che sono sempre più numerosi. Di certo sono rimasti malissimo nel constatare l’ennesima conclusione del suo idillio con la moglie Belen, nonché mamma del suo Santiago, ma ora la tristezza è sparita dai loro cuori. La nuova creatura sta per arrivare e la gioia è davvero incontenibile.

La sorella Adelaide, una bellissima e super femminile mamma in attesa

Ad essere incinta non è la nuova fiamma dello strepitoso showman campano, che va fortissimo non solo in TV ma anche a Teatro, bensì la sua amatissima sorella Adelaide che è in attesa del suo primo figlio. La ragazza, che è bellissima e sensuale proprio come il suo celebre fratello, non ha perso per via del pancione, la sua ragguardevole femminilità.

Si sta godendo a pieni polmoni l’attesa e non vede l’ora di tenere tra le braccia il suo tesoro. Chiaramente anche Stefano è assai impaziente di diventare zio. Tanto più che sarà un maschietto. E chissà se una volta cresciuto cercherà di calcare le sue orme. Nel frattempo in casa De Martino è tutto pronto per accoglierlo come si deve. E i fan esultano.