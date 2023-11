Jasmine Carrisi massacrata senza il minimo ritegno: “senza i soldi di papà è una nullità” | Chi è la bestia

Jasmine Carrisi, la figlia del mitico Albano e della splendida Loredana Lecciso, colpita ancora una volta a male parole. Chi è la bestia.

Non è di certo facile essere figlia d’arte. E non lo è soprattutto se si ha un cognome importante e tuo padre è ancora oggi considerato un mostro sacro. Ed è questo il caso di Albano Carrisi che, sebbene non sia più giovanissimo, morde tuttora il palcoscenico come un autentico leone. Non per nulla è questa la maschera che ha indossato durante la sua esperienza al Cantante Mascherato.

Ci ha partecipato come concorrente anni fa ma in tempi assai più recenti ci ha fatto nuovamente capolino nelle squisite vesti di graditissimo special guest. Lo ha fatto pure in compagnia della figlia Jasmine, frutto del suo grande amore con la showgirl pugliese Loredana Lecciso, con la quale fa coppia fissa.

La ragazza ha deciso di seguire dal punto di vista professionale le orme paterne. Non per nulla ha inciso svariati brani di successo con annessi videoclip. Il suo papà è orgoglioso di lei come la sua celebre e bellissima mamma. Tornando al padre, con lui ha anche svolto il ruolo di giudice per The Voice Senior.

Jasmine Carrisi, massacrata ancora una volta, ” senza i soldi di papà è una nullità”

In seguito si era anche sussurrato di una sua esperienza come naufraga all’ Isola che però si è rivelata come nulla di fatto, lasciandole il classico amaro in bocca. La ragazza è stata ospite di vari salotti televisivi e ha partecipato come attrice alle puntate girate a Roma della soap Beautiful. A farle compagnia in questa avventura la cantante Ginevra Lamborghini.

Jasmine è molto attiva sui Social, come del resto lo sono le sue coetanee. E lo è soprattutto su Instagram dove è seguitissima. Tuttavia non lo è soltanto dai suoi estimatori, nonché di quelli dei suoi genitori, ma anche da coloro che si divertono a insultare e a criticare aspramente gli altri, soprattutto se famosi. E ora arriva la cattiveria, “ senza i soldi di papà è una nullità“. Chi è la bestia.

Chi è la bestia

In poche parole a darle ancora una volta contro pubblicamente sono i classici haters. Lei è una delle figlie d’arte più attaccate e pare che ciò abbia davvero stancato i suoi fan. Tempo fa era scesa in campo pure mamma Loredana che non ne poteva davvero più di leggere insulti gratuiti nei confronti della sua adorata figlia.

La criticano per la sua musica, per i suoi outfit, il suo aspetto fisico e i suoi tagli di capelli. La ragazza, anche se indubbiamente ci soffrirà, non vuole dare peso alle cattiverie e va avanti dritta per la propria strada. E a chi sostiene che sia soltanto bella ma prima di talento risponde mettendo in campo le sue eccellenti voci canore, esaltate anche dai giudici del Cantante Mascherato mentre si nascondeva nel famoso cuore con il suo celebre padre.