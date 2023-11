Francesco Renga ha ‘deluso’ la figlia: “Ora si arrangia” | Non le ha dato proprio ascolto

Pare che Francesco Renga abbia deluso la figlia al punto tale che ormai ci sarà solo indifferenza. Ma cosa sarà successo? Andiamo subito a scoprirlo

Tutti sono concordi nel dire che Francesco Renga sia uno dei cantanti più amati del mondo della musica italiana. Il merito è senza dubbio della sua fantastica voce, per non parlare della sua indiscussa professionalità. Inoltre i fan sostengono che sia dotato di una personalità carismatica e alla mano.

Molti ricorderanno sicuramente una puntata del programma televisivo Felicissima sera di Pio e Amedeo dove fu invitato con Nek e insieme crearono un simpatico siparietto proponendo le proprie canzoni. Alla fine nessuno dei due ha portato a casa la vittoria, ma si sono accontentati della parità mostrando di essersi messo volentieri in gioco.

Tra le sue canzoni possiamo citare Angelo (nel 2005 ha trionfato alla 55° edizione del Festival di Sanremo), Ci sarai, Tracce di te, Cambio direzione, Uomo senza età e tante altre ancora.

Per quanto riguarda la vita privata è stato legato per 11 anni fino al 2015 con l’ex compagna Ambra Angiolini e dal loro amore sono nati Leonardo e Jolanda. Quest’ultima di recente è al centro dell’attenzione per una vicenda che l’ha resa protagonista con il padre.

Jolanda senza freni sul padre Francesco Renga

Jolanda tempo fa aveva preso le difese della madre dopo il tapiro d’oro ricevuto da Valerio Staffelli per la fine della relazione con Massimiliano Allegri. Già allora ha palesato una personalità forte e determinata.

Adesso sta spopolando con il primo romanzo intitolato Qualcosa nel modo in cui si sbadiglia pubblicato dalla casa editrice Mondadori. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ne ha parlato lasciandosi andare in un commento sul padre.

“Mi sono stufata, ora si arrangia”

“Ma io glielo dico sempre! Lui risponde sì, ma poi non se ne fa mai nulla. Quindi mi sono stufata, ora si arrangia“, ecco cosa ha risposto alla domanda posta dal giornalista sul proporre al padre dei testi di canzoni scritti da lei in persona.

Poi ha parlato della protagonista del suo libro che a tratti ricorda molto lei per il vissuto: “Giaele ha un po’ di problemi di relazione, fatica a esprimere quello che sente, è come se creasse da sola muri tra sé e gli altri. Non si accetta, quindi è difficile che lo facciano gli altri. La scrittura mi ha aiutata a rileggere determinati argomenti della mia vita e a capire che non avevo sempre sbagliato io“.