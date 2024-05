Niente più Netflix, l’Italia ha due app concorrenti gratuite da non perdere: film e telefilm per sempre a costo 0

Brutte notizie per Netflix, in Italia infatti ci sono due app che le stanno remando contro. Non costano nemmeno un centesimo.

Indubbiamente la forma di intrattenimento televisivo è molto cambiato negli ultimi anni, così come quello cinematografico. Se già poco prima della pandemia, molte meno persone andavano al Cinema per guardarsi un film, anche dopo, quando si è tornati alla normalità, si è notato un bel calo.

In tanti preferiscono gustarselo nella comodità e nel calore delle proprie mura domestiche. E per poterlo fare non devono aspettare per forza di cose l’uscita del classico dvd. Difatti solitamente, a pochi mesi dalla sua programmazione nelle sale, lo possono trovare fruibile nelle varie piattaforme streaming. E fra di esse la più famosa e amata è Netflix.

Qui possiamo anche seguire serie esclusive che appassionano tantissime persone, giovanissimi in primis. E il fatto che Prime Video ora ci propone, durante la visione, della pubblicità sta inducendo una grande fetta di pubblico a puntare ancora di più proprio su Netflix. Tuttavia ci sono anche altre app che stanno piacendo molto. E due in particolare le stanno dando non poco filo da torcere in Italia.

Ciao ciao Netflix, in Italia due app gratis gli stanno facendo le scarpe

Cominciamo con il dire che oggi giorno ce ne sono tantissime. Anzi, possiamo affermare, che sorgono come funghi su un prato erboso dopo una super intensa giornata di pioggia. Tutte quante, o quasi, sono a pagamento. Ergo, per poterle utilizzare dobbiamo pagare una quota annuale oppure mensile o trimestrale.

E anche qui possiamo pure in determinate situazioni scegliere l’opzione che più ci aggrada, con il cambio dei costi, soprattutto se vogliamo usufruire del servizio su più dispositivi. Fatto sta che due nel nostro Paese, assolutamente e totalmente gratis, starebbero conquistando talmente tanto gli italiani da distrarli parecchio da Netflix. Siete pronti a scoprire insieme a noi quali siano?

Chi sono le rivali

Parliamo di Rai Play e Mediaset Infinity. Dopo esserci iscritti con tanto di nickname, email e password possiamo scaricarle sui nostri dispositivi nonché sulla nostra smart tv. Qui possiamo vedere non solo le repliche di molte fiction di successo, recenti e passate, ma anche molti film e alcuni prodotti esclusivi.

Alcune volte poi, come nel caso di Mediaset Infinity, è possibile vedere una manciata di episodi in anteprima. Ciò è capitato negli scorsi giorni con la seconda e super attesa stagione di Viola come il mare. Difatti le prime tre puntate sono state caricate in anteprima qui per l’immensa gioia dei fan di Can Yaman e Francesca Chillemi, grandi protagonisti della serie.