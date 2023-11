Carlo Conti esce finalmente allo scoperto: “lui è il mio fratello gemello” | Due gocce d’acqua

Carlo Conti, l’amatissimo conduttore toscano è uscito allo scoperto. ” Lui è il mio fratello svedese”, ha esclamato.

Se parliamo di Carlo Conti dobbiamo necessariamente metterci in testa fin da subito che stiamo nominando un grandissimo professionista, con alle spalle tanta sana gavetta e un curriculum di massimo rispetto. In esso non figura soltanto tantissima Televisione ma pure la Radio che rimane il suo primo grande amore. Non sono poi mancati libri di successo.

Conduttore amatissimo dagli italiani di ogni età, può essere considerato, e pure a buona ragione, un’autentica punta di diamante dell’Azienda di Viale Mazzini. Dopo il grandissimo successo riscontrato dall’edizione 2023- 2024 di Tale e Quale Show, ha accettato l’impegno di condurre anche quest’anno la finale dello Zecchino d’oro.

Certamente non mancheranno, a partire dall’anno nuovo, che è praticamente alle porte, puntate speciali del suo programma così come lo spin off, che è molto apprezzato dai suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, denominato Tali e Quali. Lui però non è solo un uomo super realizzato sul lavoro ma lo è pure nella sua vita privata.

Carlo Conti esce allo scoperto, ” lui è il mio fratello svedese”

Felicemente sposato con Francesca, è padre orgoglioso del suo Matteo. In poche parole, nel giro di pochi anni, da scapolo impenitente e incallito Don Giovanni è passato a essere marito fedele e padre amorevole. Ciò ha riempito il cuore di grande gioia dei suoi estimatori che sognano pure di rivederlo nei prossimi anni impegnato sia come conduttore che come direttore artistico al Festival di Sanremo.

Lui ha già rivestito negli anni passati tali ruoli e pure con successo ma pare che, almeno per ora, non abbia la minima intenzione di ripetere l’esperienza. Nel frattempo ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti quanti di stucco. Ha infatti presentato un suo parente, rimasto fino ad oggi nell’ombra. ” Lui è il mio fratello svedese”, ha dichiarato l’artista fiorentino. I due sono identici.

I due sono identici, due gocce d’acqua

In realtà si tratta di uno scherzo. A crearlo, con una grafica accattivante e un’app, è stato il simpaticissimo Rocco Tanica. E Carlo, che è un uomo profondamente ironico e autoironico, ha prontamente condiviso la foto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Lui in versione Ken, in onore del film Barbie, che è diventato un autentico cult, è davvero uno spettacolo.

A sbellicarsi dalle risate per la trovata, che in effetti è assolutamente geniale, il comico Francesco Paolantoni che da tempo opera lavorativamente parlando alla Corte di Conti e la splendida Matilde Gioli, vera star insieme a Luca Argentero della serie Doc- Nelle tue mani, la cui nuova stagione andrà in onda in esclusiva su Rai 1 a partire dal mese di Gennaio 2024.