Aurora Ramazzotti, le sorelle più piccole ce l’hanno con lei: “mi tiravano le macumbe” | Cosa ha fatto loro

Aurora Ramazzotti, le sorelline più piccole sono furiose con lei. ” Mi tiravano le macumbe”, la sua colorita dichiarazione. Il racconto dei fatti.

La primogenita del mitico Eros e della divina Michelle Hunziker come un fiume in piena. Stavolta la sua dichiarazione è davvero forte e ha scosso in men che non si dica gli animi dei suoi tanti estimatori. Mentre la sua celebre mamma è tornata in TV, ricoprendo il ruolo di giudice per il talent Io Canto Generation, lei si gode a pieni polmoni la sua vita di giovanissima mamma del piccolo Cesare.

Non dimentica però il lavoro. Difatti è sempre bella attiva come influencer e richiesta come testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Tra l’altro, poco dopo il parto che è avvenuto nella stessa rinomata clinica svizzera dopo molti anni fa l’ha messa in mondo Michelle, è tornata ben presto in forma.

Tuttavia c’è anche da dire che lei fino all’ultimo ha sempre svolto con una certa regolarità tanta attività fisica e sportiva. Inoltre è molto giovane e possiede ancora un metabolismo bello attivo. E di certo seguire un bambino tanto piccolo porta ad andare sempre a mille. Lei però trova anche del tempo da dedicare ai suoi estimatori sui Social dove è parecchio attiva.

Aurora Ramazzotti, le sorelle più piccole ce l’hanno con lei, ” Mi tiravano le macumbe”

E lo è, a onor del vero, soprattutto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Qui ci dona anche tanti interessanti consigli legati al vasto mondo del Beauty. Inoltre ci mostra la sua vita di genitrice. Non poche sono infatti le foto che la vedono in compagnia del suo cucciolo che tuttavia ora non sta bene. Ha infatti beccato una brutta bronchite.

Chiaramente si tratta di un male di stagione visto il freddo, in certi casi polare, che ha sfiorato soprattutto in questi ultimi giorni pure molte regioni del nostro Paese. Fatto sta che poi pure lei, la splendida Aurora e il compagno Goffredo, nonché papà di Cesare, si sono beccati un terribile virus intestinale. A quel punto mamma Michelle è corsa in loro aiuto ma nel farlo ha commesso un errore che le è stato fatale. E ora le sorelle minori ce l’hanno con Aury. ” Mi tiravano le macumbe”, ha infatti spifferato lei.

Tutti malati, la colpa è di un abbraccio fatale

In sostanza la showgirl nel andare a casa della figlia per prelevare il nipotino ha avuto la malsana idea di abbracciarla. E così sì è beccata pure lei il malanno che poi ha trasmesso alle figliolette Sole e Celeste, nate nel corso del suo secondo matrimonio, finito da più di un anno ormai, con l’affascinante Tomaso Trussardi.

Nonostante ciò, come ha rivelato la stessa Aury, che nonostante non stia bene, non ha affatto perso il sorriso e la sua ragguardevole ironia, la sua mamma si sta occupando con amore di tutti quanti. La ragazza ha espresso pubblicamente tanti elogi per la madre che, sebbene malata, riesce a curare le sue creature e a intrattenerle con dei giochi.