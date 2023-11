Viola con il mare, il set si è spostato a pochi chilometri da Roma: lì sono famosissimi per il pane

Viola come il mare, ora il set dell’amata fiction si è sposato a pochi chilometri dalla Capitale. Lì sono super famosi per il pane. Fuori il nome!

Inutile negarlo o girarci intorno. L’attesa è davvero tanta e cresce ogni giorno di più per lei. Per la serie di Canale 5 che lo scorso anno anno ha fatto innamorare tantissimi telespettatori. Parliamo di Viola come il mare che ha visto come indiscussi protagonisti due attori molto amati dal grande pubblico italiano.

Parliamo della splendida Francesca Chillemi e del divino Can Yaman che è oggi considerato un divo a tutti gli effetti non solo in Turchia ma anche nel nostro Paese dove vive. Inizialmente si era pure vociferato di un legame molto speciale fra di loro, che andasse ben oltre l’amicizia. Così non è stato ed entrambi hanno smentito ogni cosa.

Sono stati tra l’altro ospiti assai graditi del salotto di Verissimo dove hanno raccontato di tanti avvenimenti successi dietro le quinte, così come del fatto che Can sia andato con lei a trovare la sua adorata nonna quando stavano girando in Sicilia che è la terra natale dell’ex Miss Italia.

Viola come il mare, il set si è spostato a due passi da Roma, ecco dove

La prima stagione della serie ha lasciato fino all’ultimo con il fiato sospeso ed è stata ricchissima di colpi di scena, intense emozioni nonché di docce fredde. Tutti poi facevano un tifo sfegatato per festeggiare un degno happy end tra i personaggi interpretati dalla Chillemi e Yaman ma poi qualcosa è andato storto e il racconto si è tinto sempre più di giallo.

Ora gli attori, con tutta la troupe, sono ancora sul set ma non stanno più girando a Sud. Difatti si sono sposati al Centro Italia, più esattamente in un luogo sito a pochissimi chilometri da Roma. Vi possiamo anticipare che è davvero molto ma molto famoso per il suo squisito pane. Avete capito di quale stiamo parlando?

Si gira a Genzano, famosissima per il pane

Di Genzano. Le scene sono girate perlopiù nello splendido centro storico del paese che è indubbiamente ricco di fascino e che pertanto merita di certo una bella visita. A quanto pare interessato per alcuni momenti di registrazione anche Palazzo Sforza Cesarini. Il Comune ha avvertito che a causa delle riprese alcune strade saranno chiuse al traffico soprattutto in determinati orari.

Insomma, la comunicazione, data con largo anticipo ha riguardato la viabilità che è di certo un argomento molto importante. Tornando a Viola come il mare, la seconda stagione andrà in onda sempre in prime time su Canale 5 nel 2024. Ora come ora non si sa la data precisa del fischio d’inizio ma potrebbe essere la primavera.