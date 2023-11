Maria De Filippi, il suo pupillo finisce in ospedale per una brutta e rara malattia: la diagnosi è un pugno nello stomaco

Brutte notizie per Maria De Filippi. Uno dei suoi pupilli è finito in ospedale. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa è successo

La persona in questione ha partecipato tanti anni fa nel ruolo di tronista nel programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. I telespettatori sanno bene che chi si mette alla prova davanti alle telecamere ha lo scopo di trovare l’anima gemella tra i vari pretendenti.

Infatti tanti sono stati i giovani che ancora oggi stanno insieme grazie appunto a quest’esperienza televisiva. Possiamo menzionare Clarissa Marchese e Federico Gregucci, attualmente il marito e moglie e genitori. Stesso discorso per Alessia Cammarota e Aldo Palmieri.

Da non dimenticare Beatrice Valli e Marco Fantini, convolati a nozze dopo vari rinvii per via della pandemia. A seguire Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno accolto nella loro vita una splendida figlia. Loro sono la conferma che il vero amore può nascere anche davanti alle telecamere.

Anni fa c’era solo il Trono Classico e i partecipanti riscuotevano un grande successo al punto tale da essere ancora ricordati tuttora. Uno dei tronisti di quel periodo, per esempio, è finito al centro dell’attenzione per essersi recato in ospedale. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ex tronista di Uomini e Donne in ospedale

Lui è nato a Milano il 10 giugno 1974 e nel 2003 ha partecipato alla trasmissione pomeridiana. Ha iniziato come valletto in alcune televisioni locali e grazie a Maria De Filippi ha conosciuto la corteggiatrice Alessandra Pierelli. Sono stati insieme dal 2004 al 2005, ma poi le loro strade si sono separate.

Ha partecipato a Quelli che…Il calcio e poi è tornato a Uomini e Donne come opinionista fisso. Nel 2016 sì è messo in gioco nella prima edizione del Grande Fratello Vip e al cinema esordito nel film Troppo belli con Daniele Interrante. Tutti sono concordi e dire che ha fatto la storia del programma che lo ha reso popolare. Nessuno dopo di lui ha lasciato un simile segno. Lui è Costantino Vitagliano.

“Non siamo arrivati a una conclusione”

“Da una settimana che sono ancora qua…Sono qui per una cosa rara…con tutti gli esami che sto facendo non siamo ancora arrivati a una conclusione e su quale terapia fare affidamento“. Le parole di Costantino su Instagram non sono passate inosservate e cosi tanti follower hanno lasciato un commento.

Dalle sue dichiarazioni è evidente che non è chiaro il suo quadro clinico, ragion per cui c’è maggior preoccupazione. I fan sperano che prima o poi riesca a ottenere tutte le risposte inerenti alla sua condizione di salute.