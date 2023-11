Lorella Cuccarini, arriva la notizia lampo: deve lasciare Amici | La colpa è tutta di un uomo

Lorella Cuccarini abbandona il suo ruolo ad “Amici”: la clamorosa decisione arriva come un fulmine a ciel sereno.

La ballerina e cantante romana Lorella Cuccarini ha segnato un’epoca nella televisione italiana, e dal 2020 siede dietro al desk degli insegnanti nel format “Amici”.

Lanciata da Pippo Baudo nel 1985, la showgirl è stata protagonista di una rivalità neanche troppo velata con la collega Heather Parisi, ed ha maturato una granitica esperienza televisiva in Rai e Mediaset, militando in numerosi programmi, sit-com e spot pubblicitari.

Lorella Cuccarini risulta amatissima dai giovani talenti di “Amici” per la sua indole conciliante e materna, ma sempre professionale e in grado di cogliere e tamponare le loro insicurezze… A breve, però, dovrà abbandonare il programma, almeno in via temporanea.

Il suo celebre collega Amadeus, infatti, le ha avanzato un’offerta irrinunciabile, e la vuole al suo fianco sul palco più prestigioso d’Italia…

Lorella Cuccarini e l’offerta per Sanremo 2024

Mercoledì 29 novembre il conduttore Amadeus ha rilasciato le prime pillole sul making-of di Sanremo 2024, che coronerà il suo quinquennio al timone della kermesse. Dopo aver annunciato il giorno precedente la presenza di Giovanni Allevi, l’anchorman e direttore artistico della rassegna ha rilasciato i nomi prescelti per la co-conduzione della stessa, e quello di Lorella Cuccarini risulta essere in pole-position.

Amadeus avrebbe ingaggiato inoltre i cantanti Giorgia e Marco Mengoni, nonché la cabarettista Teresa Mannino, e Lorella Cuccarini si è dichiarata entusiasta per la prestigiosa opportunità. Ha infatti commentato: “A volte le notizie più belle arrivano quando meno te lo aspetti. Dieci giorni fa la telefonata di Amadeus: ‘Hai voglia di fare una serata a Sanremo con me?’. Insieme negli anni abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che quest’avventura lo sarà di più“.

A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti. 10 giorni fa, la telefonata di Amadeus: “hai voglia di fare una serata del Festival con me?” Insieme, negli anni, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che… pic.twitter.com/r6iKkQAZOb — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) November 29, 2023

Lorella Cuccarini e la dedica commossa a Sanremo

La showgirl ha poi commentato: “Sarà bellissimo, poi, condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico“. Ed ha infine chiosato: “Grazia Ama, ti voglio bene“. La conduttrice sarà perciò presente ad almeno una serata del Festival della canzone italiana, che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024.

La sua permanenza ad “Amici”, perciò, non subirà una reale battuta di arresto, ma Lorella Cuccarini potrebbe risultare assente da alcune puntate del programma. Non resta che attendere una comunicazione ufficiale anche dalla produzione del talent mariano…