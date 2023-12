Conduttore Rai lancia il triste appello: “è il tumore che sta uccidendo tutto” | Tutti si stringono intorno a lui

Un noto conduttore Rai ha lanciato un tristissimo appello: “è il tumore che sta uccidendo tutto”. Il racconto duro dei fatti.

A quanto pare non c’è mai e poi mai davvero pace per l’Azienda di Viale Mazzini. Non per nulla le chiacchiere, in certe casi fortissime e incessanti, paiono non dare respiro. Ciò ha iniziato a farsi strada quando è stato annunciato ufficialmente, dal diretto interessato, che dopo 40 anni di collaborazione, avrebbe lasciato la Rai.

E stiamo ovviamente parlando del mitico Fabio Fazio che ora spopola letteralmente su Discovery con una nuova edizione di Che Tempo Che Fa. A seguirlo in questa nuova avventura anche le amiche di sempre Filippa Lagerback e Luciana Litizzetto. A lasciare poi a molti il classico amaro in bocca è stata la scelta di Bianca Berlinguer di andarsene per approdare a Mediaset.

Nelle ultime settimane poi il caso Pino Insegno ha tenuto banco praticamente ovunque. Difatti il conduttore, che era visto come la nuova punta di diamante a livello di conduzione, ha fatto flop con Il Mercante in Fiera. E ora pare che sia a serio rischio la sua conduzione de L’Eredità a partire dal mese di gennaio 2024.

Conduttore Rai lancia triste appello, ” è il tumore che sta uccidendo tutto”

Una bravissima giornalista, e volto molto amato dai telespettatori, pare che sia pronta a fare le valigie. E stiamo parlando niente di meno che della divina Francesca Fagnani. Corrado Augias andrà a La 7 dopo che ha trascorso una vita in Rai. Insomma, non c’è da dormire sonni tranquilla in Viale Mazzini ora come ora.

Adesso un noto e stimatissimo conduttore ha lanciato un triste e decisamente duro appello sui Social che ha sconvolto l’opinione pubblica. Lui, che non ha di certo i peli sulla lingua, ha parlato, senza se e senza ma, ” di un tumore che sta uccidendo tutto”. Tuttavia, a chi o a che cosa si è riferito con ciò il professionista?

Tiberio Timperi e la sua forte denuncia

Cominciamo con il dire che a parlare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram è stato l’affascinante Tiberio Timperi. Il giornalista ha voluto fare una forte denuncia, sostenendo che a Roma, in particolare nel famoso Quartiere Trastevere, spuntano come funghi su un prato erboso dopo un’intensa giornata di pioggia, tantissimi airbnb anche nei condomini.

E ciò per lui non va affatto bene, anche perché sia chi li gestisce sia la clientela, utilizza pure spazi comuni, andando a toccare pure le spese condominiali. “ L’airbnb è il tumore che sta uccidendo la città. Turismo mordi e fuggi. Desertificazione dei centri storici. Datevi una svegliata”, questa è stata la chiusa del suo lungo messaggio che ha fatto riflettere ma anche molto discutere.