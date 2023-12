Can Yaman: “E’ scappato come un ladro” | Avvistato a Campagnano si è comportato malissimo

Can Yaman non si sarebbe comportato bene andando via in un modo del tutto inaspettato. Andiamo a scoprire cosa è successo senza tralasciare alcun dettaglio

Can Yaman è noto per essere uno degli attori di punta degli ultimi anni nel mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio della sua professionalità abbinata a un fascino tale da far perdere la testa alla vasta platea femminile. Il successo è arrivato con Daydreamer – Le ali del sogno dove nei panni del fotografo Can Divit ha fatto sognare a occhi aperti con Demet Ozdemir nel ruolo di Sanem.

Ancora prima si è fatto conoscere interpretando l’avvocato Ferit in Bitter Sweet accanto a Ozge Gurel. In tanti speravano in una love story anche nella vita reale, ma hanno sempre smentito dichiarando di essere solo amici. Stesso discorso è stato ripetuto con Francesca Chillemi, sua collega non solo in Che Dio Ci Aiuti, ma anche in Viola come il mare. La loro sintonia è piaciuta così tanto da riproporli come protagonisti e ciò ha scatenato il gossip.

Sorte diversa è toccata con Diletta Leotta, con la quale è stato fidanzato per 1 anno e si parlava addirittura di matrimonio. Lei era volata perfino in Turchia per conoscere la famiglia di lui con un anello al dito, ma poi improvvisamente si sono detti addio. La Leotta ha solo spiegato che non è riuscita più a tollerare alcuni suoi atteggiamenti. Da allora non è più al centro della cronaca rosa.

In queste ore, invece, si sta parlando di Can Yaman sui social perché l’influencer Alessandro Rosica ha condiviso una storia su Instagram in cui un utente social ha segnalato un gesto che non è passato inosservato a chi era presente sul luogo dell’accaduto.

Can Yaman al centro delle critiche: “Antipaticissimo”

Mesi fa è stato detto che Can Yaman avrebbe preso un cellulare di un fan invadente per poi gettarlo a terra mentre era in auto. Si è giustificato dicendo che non riesce a sopportare la maleducazione perché a parer suo la persona in questione sarebbe stata inopportuna.

In quell’occasione si è scusato, in quanto si è sempre reso disponibile a rilasciare autografi e fare foto. Di recente Alessandro Rosica ha divulgato l’ennesimo atteggiamento di lui fortemente criticato. Il tutto è successo a Campagnano di Roma.

“Molto maleducato, peccato”

“Come sempre è corso via con un ladro, antipaticissimo e maleducato”, ecco cosa ha scritto un utente social all’influencer che ha chiesto delle prove.

Nel frattempo si è limitato a scrivere nella didascalia che ha ricevuto per l’ennesima volta un messaggio del genere. Il diretto interessato replicherà o punterà sul silenzio? Per scoprirlo non ci resta che attendere.