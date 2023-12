GF, la regia rimprovera Mirko e Perla: “che schifo” | Per alcuni non hanno avuto affatto rispetto

Una nuova bufera si abbatte sul “GF”: la provocazione di Mirko e Perla scatena il caos in rete, fioccano commenti sui social.

La spumeggiante Perla Vatiero ha compiuto poche settimane addietro il suo ingresso nel loft di Cinecittà, e si è finalmente ricongiunta con l’ex fidanzato Mirko Brunetti.

La coppia aveva partecipato all’ultima edizione di “Temptation Island” per cercare di risolvere i nodi più ostici della relazione, ma l’avventura televisiva ha sortito un esito imprevedibile.

L’imprenditore ha infatti ceduto al fascino della tentatrice Greta Rossetti, e al falò di confronto ha riferito a Perla la propria volontà di troncare la sua liaison in favore della nuova conoscenza con la giovane figurante del programma.

Mirko Brunetti e Greta hanno poi coltivato la relazione lontano dalle telecamere, aggiornando però i rispettivi followers e i fan della coppia con regolari contenuti sui social. Pochi giorni prima dell’ingresso di Mirko nella casa del “GF”, però, l’ex tentatrice avrebbe scoperto sullo smartphone del partner uno scambio di messaggi con l’ex fidanzata, e messo in stand-by la love-story. Greta ha inoltre compiuto irruzione in Casa dopo aver ravvisato alcuni comportamenti ambigui da parte della concorrente Angelica nei confronti di Mirko, e lo scontro tra le due ha decisamente sfamato gli appassionati di gossip. E anche il recente avvento di Perla Vatiero nel programma sta apportando delle dinamiche inaspettate…

“GF”: l’ipotesi di un ritorno di fiamma tra Mirko e Perla divide la rete

Mirko Brunetti ha accolto con palese incredulità l’arrivo dell’ex fidanzata nel reality ma, superato lo smarrimento iniziale, si è professato felice di poter riallacciare un rapporto civile e maturo con Perla. L’ex coppia sta affrontando di giorno in giorno i molti nodi irrisolti della precedente relazione, mentre Greta ha inaugurato un preoccupante silenzio stampa.

Al contrario, l’ex tentatrice ha recentemente rassicurato i followers: non avrebbe la benché minima intenzione – almeno per il momento – di tornare sotto ai riflettori dei “GF”, e sembra seguire con curiosità l’evoluzione del rapporto tra Mirko e Perla. Durante un recente confronto, i due ex fidanzati hanno persino eluso temporaneamente le telecamere del programma, e confabulato sotto alle coperte. La regia del “GF”, però, li ha prontamente richiamati all’ordine, e Mirko ha scherzato: “Ma ce stavamo a bacià, aho… Ma io non lo so, guarda. Sempre la stessa storia…“.

Le reazioni del web

Nonostante molti spettatori tifino da settimane per un ritorno di fiamma tra Mirko e Perla, alcuni utenti in rete hanno definito irrispettoso il loro recente feeling, soprattutto nei confronti di Greta.

Anche se non esiste la prova del presunto bacio, uno di essi ha infatti sentenziato: “Ma la gente che commenta, come sta? Questo ragazzo 10 giorni fa diceva di amare un’altra persona, e senza nemmeno risolvere la sua situazione fuori si bacia con un’altra… Ma io mi chiedo: che idea di rispetto avete? Non sopporto la ragazza fuori, ma non merita questo trattamento solo perché in un programma ha fatto la tentatrice!“. Un altro ha rincarato la dose: “Sa benissimo che a casa ci sta una ragazza a guardarlo, e all’inizio non faceva altro che dire che era innamorato di lei“.