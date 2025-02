“Lo vedi l’errore?” | Ai TEST d’ingresso trovi questo rompicapo assurdo, se lo risolvi in 10 secondi puoi laurearti a pieni voti

Non sai come ammazzare il tempo o vuoi dimostrare di avere una marcia in più? Allora questo test può fare al caso tuo.

A volte capita di non sapere in che modo ammazzare il tempo e così si cerca qualche rimedio e il gioco è fatto. Qualcuno si dedica alla lettura, altri all’attività fisica e c’è chi utilizza il proprio dispositivo cellulare.

Gli amanti dell’arte culinaria andranno alla ricerca della ricetta perfetta e poi all’appello non mancano coloro che amano le sfide e, di conseguenza, si consultano dei siti specifici che propongono di tutto e di più.

Uno in particolare, tech.everyeye.it, offre tantissimi test visivi utili per avere un’idea chiara del proprio quoziente intellettivo. Sono gratuiti e tutti possono accedervi con un semplice clic. Essi rappresentano un ottimo passatempo sia quando si è soli che quando si è in compagnia.

Il tutto diventa ancora più entusiasmante se la sfida prevede un limite di tempo prestabilito. In questo modo si potrà dimostrare di avere una marcia in più rispetto agli altri. In questo caso il test propone una semplice immagine tipica della quotidianità, ma c’è un dettaglio che non sfugge alle menti più eccelse. Andiamo a scoprire qual è.

Trova l’errore in meno di 30 secondi e dimostra quanto vale il tuo QI

L’immagine mostra una ragazza che si sta dedicando al running in un bosco con un sentiero adatto proprio a chi vuole dedicarsi a quest’attività fisica. Avrà meno di 30 anni e, accompagnata dalla musica preferita, si gode questo momento entrando in contatto con la natura circostante. Sicuramente l’attenzione si focalizzerà sulla sua figura e qualcuno cercherà di trovare un qualcosa di anomalo.

Alcuni si focalizzeranno sull’abbigliamento, sui capelli, sulle scarpe (in un altro test, per esempio, c’era un’adolescente che si dedicava al pattinaggio, ma non aveva quelle adatte). In realtà bisognerebbe tenere conto dell’ambiente circostante. Un indizio utile potrebbe essere quello di notare che si tratta di una giornata soleggiata.

L’errore è davanti ai tuoi occhi. Concentrati e lo troverai

Non sei ancora arrivato alla soluzione? Non è un problema, tuttavia e importante allenarsi costantemente per avere sempre la mente attiva e sveglia. In questo caso solo chi ha modo di sfruttare appieno le proprie abilità cognitive noterà che c’è solo l’ombra della ragazza mentre degli altri elementi che compaiono nell’immagine (la panchina, il cestino della spazzatura e anche gli alberi) ne sono sprovvisti.

In effetti la luce del sole proietta delle ombre quando trova un ostacolo davanti e in questo caso il discorso riguarda solo la figura femminile. Se non ci hai fatto caso non è assolutamente un problema. Come ribadito prima, non devi gettare la spugna e dedicare qualche minuto del giorno a questi test che abbondano sul web.