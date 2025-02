SUPERMERCATI, I CLIENTI SONO DISPERATI | Via il prodotto più amato dalle famiglie: se lo avete in frigo gettatelo nella monnezza

Questo supermercato è stata messo a dura prova da un prodotto alimentare che può rappresentare un pericolo per la salute dell’uomo. Ecco tutti i dettagli.

Coop è una società cooperativa che opera nel settore alimentare e fu fondata nel 1967 a Roma. Il presidente è Marco Pedroni mentre Maura Latini ha il ruolo di amministratore delegato. I supermercati con questo marchio sono i più apprezzati in assoluto per ciò che propongono alla vasta clientela.

Basta pensare che nel 2021 ha ottenuto un fatturato di 14,3 miliardi di euro e nel 2016 sono stati registrati circa 53.635 dipendenti sempre pronti a soddisfare le esigenze dei clienti, anche di quelli più esigenti.

Non tutti sanno che ci sono ben 7 cooperative e ognuno di esse è inserita in uno dei 3 distretti Coop: Distretto Nord-ovest, Distretto Adriatico e Distretto Tirrenico. Ciò significa che alla base c’è un’organizzazione accurata in ogni minimo dettaglio.

Niente è lasciato al caso, anche se qualche volta ci può essere l’eccezione alla regola. Non a caso nelle ultime ore Coop è al centro dell’attenzione per un prodotto alimentare da non mettere assolutamente a tavola.

Riporta indietro questo prodotto alimentare

Secondo quanto riportato sul sito iltirreno.it pare che Coop non stia affrontando un buon periodo dal momento che è stato lanciato un comunicato di allerta alimentare. Infatti ci sono alcuni prodotti alimentari che devono essere assolutamente gettati nella spazzatura o riportati indietro per ottenere il rimborso.

Il Ministero dell’Agricoltura ha avviato questo richiamo dopo aver consultato le autorità sanitarie. La società in questione ha provveduto a ritirare dal commercio tali prodotti commercializzati tra il 12 novembre 2024 e 24 gennaio 2025. L’allerta riguarda non solo la Francia e l’Italia, ma anche il Canada, il Cile, la Danimarca, L’Irlanda, la Spagna, la Svizzera e tanti altri Stati europei. Ma cosa sta succedendo? La risposta è immediata.

Ecco i rischi da evitare per la tua salute

La faccenda non riguarda solo i supermercati Coop, ma anche quelli Iper. In poche parole sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti di formaggio al latte crudo Morbier DOP, stagionato 45 giorni, con marchio Jean Perrin. La confezione include delle fette sottovuoto da 125 grammi e proviene dalla formaggeria francese SA Perrin-Vermot.

In seguito ad alcuni casi riscontrati, si è parlato di una possibile presenza di Escherichia coli STEC che colpisce l’intestino sia dell’uomo che degli animali. Causano una grave forma di diarrea emorragica in seguito a un’infezione. Può causare anche la sindrome emolitica-uremica, ossia una grave insufficienza renale acuta. I bovini ne sono portatori, per questo motivo sono soggetti a continui controlli. Tuttavia qualche volta si può sbagliare, ma l’importante è correre subito ai ripari.