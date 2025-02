STO ASPETTANDO LA SPESA, CI VUOLE TEMPO? Non cascarci, è l’ennesima TRUFFA | Blocca subito questo numero

Il numero da cui ti arrivano questi messaggi è pericoloso: non rispondere, non aggiungerli in rubrica e segnala.

Viviamo in un mondo dove la fiducia è una moneta sempre più rara. L’ansia sociale e la paura di essere ingannati fanno ormai parte della nostra quotidianità, ma nonostante questo ci sono ancora persone che, per ingenuità o troppa fiducia nel prossimo, finiscono per cadere vittima di truffe.

Gli anziani, in particolare, rappresentano una delle fasce più vulnerabili della popolazione. Cresciuti in un’epoca in cui la parola data aveva un valore e la stretta di mano era un contratto, faticano ad accettare che non tutti abbiano buone intenzioni.

Questo li rende facili prede di malintenzionati che, con una telefonata ben studiata o una visita a domicilio, riescono a convincerli a consegnare soldi o informazioni personali. Ma non sono solo gli anziani a essere a rischio. Anche perché l’età avanza per tutti e con essa la credulità.

Le nuove vittime

I millennial, cresciuti a pane e tecnologia, credono ciecamente in tutto ciò che è digitale. Per loro, ricevere un’email o un sms da una banca o un servizio online è routine, e spesso non si pongono nemmeno il problema di verificare la veridicità del messaggio.

Questo li rende vulnerabili a phishing e altre truffe digitali. La convinzione che la tecnologia sia sempre dalla loro parte li porta a sottovalutare i rischi, dimenticando che dietro lo schermo possono nascondersi truffatori abili quanto quelli della vecchia scuola.

La truffa della spesa

Una delle truffe più diffuse al momento è quella della “spesa sospetta”. Tutto inizia con un sms che sembra arrivare da Poste Italiane o da un altro istituto di credito noto. Dietro quel messaggio ci sono dei truffatori il cui unico obiettivo è svuotare il conto corrente della vittima. L’sms riportato da Today.it, recita: “Gentile cliente, è stata richiesta una spesa di 284 euro, se non è lei segua il link”. L’importo può variare, ma il meccanismo è sempre lo stesso. Se l’utente clicca sul link, viene indirizzato a un sito che sembra quello ufficiale della banca, dove viene invitato a inserire i propri dati per bloccare il presunto pagamento.

Non finisce qui. Il malcapitato riceve anche una telefonata da parte dei truffatori che, fingendosi operatori della banca, chiedono con urgenza la password per bloccare l’operazione. Se la vittima fornisce queste informazioni, i truffatori hanno tutto ciò che serve per accedere al conto corrente e svuotarlo. Questa truffa non è nemmeno nuova ma sta mietendo molte vittime. Già è stata segnalata più volte da gennaio, ma negli ultimi mesi le denunce sono aumentate.