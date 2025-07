LO TROVI SOLO CHIEDENDO – Il ristorante più bello del Lazio non è su Google Maps: panorami incredibili e cucina raffinata

Il locale vanta un menù straordinario e una posizione mozzafiato: ecco perché non si trova così facilmente.

Se siete alla ricerca di un’esperienza esclusiva, intima e nota ai pochi, allora questo ristorante fa proprio al caso vostro. Si tratta infatti di un luogo principalmente frequentato da chi lo conosce per sentito dire, tale è la sua riservatezza e unicità.

Non appena si arriva, si viene accolti da un personale caloroso e disponibile, che vi accompagnano verso uno dei tavolini presenti al suo interno, ciascuno dei quali affaccia su un magnifico lago. Un paesaggio dunque da non perdere, così come le prelibate pietanze che offre la casa.

Nonostante la posizione defilata, questo ambiente raffinato e nascosto consente ai commensali che vi si recano di vivere un’emozione impareggiabile e ammaliante, sia da un punto di vista visivo che gustativo. Scopriamo insieme il suo nome e soprattutto dove è situato.

Un ristorante ricco di storia e gastronomia

Nonostante sia stato inaugurato solo alcuni anni fa, è uno dei ristoranti più storici ed emblematici dei Castelli Romani. In poco tempo però, Acqua Bulle (dal dialetto romano bolle) ha conquistato il cuore dei residenti e dei turisti che hanno l’onore e l’onere di aver assaggiato il suo variegato menù.

La storia del locale ha avuto origine nel borgo di Nemi, per poi trasferirsi a Grottaferrata, nella medesima location che per vent’anni è appartenuta a L’Oste della Bon’Ora. La sua apertura invece la si deve a due ragazzi, Lorenzo Giuliani e Claudia Maria Negru. Entrambi sono cresciuti in questa zona e vantano esperienze di cucina all’estero.

Il menù

Gli ingredienti utilizzati per la preparazione dei piatti provengono da piccole produzioni locali, aggiungendo così un tocco personale e unico al menù, che cambia ogni tre mesi. In questo modo si portano a tavola prodotti di stagione, cercando sempre di soddisfare le aspettative della clientela. Le proposte sono super originali e creative, un concetto esemplificato perfettamente dalla torta di cervo o dai cannelloni al cinghiale, nocciole e taleggio.

Sebbene i piatti a disposizione non siano molti, il prezzo è super conveniente. Spaziano tutti tra gli 8 e i 27 euro. La varietà oltretutto non viene meno, dalla carne al pesce alle verdure, fino ad arrivare alla pasta, ai risotti e ai dolci. Insomma, Acqua Bulle è il luogo ideale per chi desidera provare qualcosa di diverso e unico.