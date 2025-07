INCUBO A SUD DI ROMA – Fumo nero e fiamme ovunque, scatta l’evacuazione tra urla e panico | Cittadini in fuga

Città evacuata, panico e fuga generale. La capitale è ad alto rischio. Gli incendi stanno divampando ovunque

Un boato improvviso, poi il cielo che si tinge di un fumo denso e acre. Le fiamme si alzano alte, visibili a distanza, lambendo ciò che trovano sul loro percorso, sterpaglie, auto parcheggiate, recinzioni.

Il caldo è torrido, il panico si diffonde. Alcuni residenti scendono in strada per capire cosa stia succedendo, altri chiudono le finestre nel tentativo di tenere lontano il fumo.

L’aria diventa irrespirabile e in pochi minuti il caos prende il sopravvento. Il silenzio estivo viene squarciato dalle sirene dei mezzi di soccorso. Scene che sembrano uscite da un film catastrofico, ma che purtroppo stanno diventando sempre più comuni.

In questi giorni l’Italia brucia. E Roma, una città già messa alla prova da caldo, smog e traffico, non è da meno. Le ondate di calore che colpiscono la capitale non lasciano scampo nemmeno alla vegetazione più resistente, trasformando ogni prato in una potenziale miccia pronta a innescarsi.

Terrore e incendi

A peggiorare la situazione ci sono la siccità e l’incuria di molte aree verdi, dove l’erba secca diventa combustibile naturale. Negli ultimi giorni gli incendi sono aumentati ovunque. Da nord a sud si contano centinaia di roghi, piccoli e grandi, che costringono i vigili del fuoco a un intervento continuo.

In alcune zone si è cominciato a parlare apertamente di emergenza. I cambiamenti climatici, uniti alla negligenza dell’uomo, stanno trasformando le estati italiane in stagioni di allerta permanente. Bastano pochi gradi in più, una sigaretta accesa o un gesto sconsiderato per scatenare l’inferno.

Roma non fa eccezione. Le temperature al suolo superano spesso i 40 gradi e i quartieri più periferici, ricchi di zone incolte, sono tra i più vulnerabili. Le autorità chiedono massima attenzione e collaborazione da parte dei cittadini, ma il rischio resta alto.

Cosa sta accadendo

L’ultimo caso ha riguardato via di Casal Rotondo, nella zona delle Capannelle. Qui un incendio ha interessato un’ampia area di sterpaglie, propagandosi rapidamente e coinvolgendo anche alcune automobili. Il fumo denso ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme con difficoltà.

Alcune aree limitrofe sono state evacuate per precauzione. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la paura è stata tanta. La notizia è stata riportata da romatoday, che ha documentato l’intervento e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Il rogo ha lasciato una lunga scia di danni e timori, in una città che deve ormai fare i conti con un’estate sempre più infuocata.