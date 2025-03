Lo hai visto il TRIANGOLO RETTO? Solo i geni trovano la soluzione: prenditi 9 secondi per provarci

Pochissime persone sono riuscite a individuare il triangolo in meno di 10 secondi. Se ci riesci dimostrerai di avere un quoziente intellettivo superiore rispetto agli altri.

Quando vuoi ammazzare il tempo cerchi un qualcosa che possa aiutarti. Le alternative da prendere in considerazione sono tante: fare una passeggiata, leggere un libro, andare in palestra, prendere un caffè con un amico, guardare una serie tv e tanto altro ancora. La scelta, in poche parole, è vasta.

Poi ci sono coloro che amano cogliere qualsiasi occasione per mettersi alla prova. In questo caso dei test del quoziente intellettivo sono adatti. “Due piccioni con una fava” si potrebbe dire, dato che passa il tempo e si allena la mente. In effetti in questo modo è possibile potenziare le abilità cognitive che si riveleranno utili per affrontare la vita quotidiana.

Questi test mettono in risalto il proprio quoziente intellettivo. Sul web tanti siti ne propongono in abbondanza e sono assolutamente gratuiti. C’è l’imbarazzo della scelta perché ci sono quelli con sequenze logiche e numeriche, indovinelli e immagini con errori da individuare.

In questo caso c’è il test dei triangoli pubblicato sul sito managementcue.it che sta mettendo in difficoltà molte persone. A stento l’1% è riuscito nell’impresa, confermando così la sua difficoltà. Ecco di quale si tratta.

Il test del triangolo fa tremare i più bravi

Questo test è diverso rispetto a quelli che si trovano di solito su Internet. Quelli che non hanno mai avuto problemi con la Matematica sicuramente non avranno difficoltà a svolgerlo. Non ci sono numeri, bensì delle figure geometriche. Andando nello specifico, ci sono dei triangoli e l’obiettivo è capire quanti ne sono.

Per rispondere alla domanda occorre prendersi del tempo e iniziare a contare. Il tutto diventa più accattivante se si deve rispettare un tempo minimo, ossia 9 secondi! Un’impresa assurda, ma di certo non impossibile. Il segreto è mantenere la calma e non pretendere di trovare nell’immediato la risposta.

Un triangolo sfugge a molti. Ecco dove si trova

Sembra banale, però molti utenti non sono riusciti a trovare il numero esatto di triangoli. Lo 0,01% ha dato la risposta al test ideato da Kumar Ankit che lo ha pubblicato sul sito Quora. I più intelligenti notano anche un triangolo bella firma dell’autore, quindi non saranno 24, bensì 25! Questo dettaglio fa la differenza.

Se non sei riuscito a individuarlo non porti alcun problema. Non era semplice da fare, ma più che altro puoi allenarti quotidianamente con dei test del QI. La prossima volta avrai un buon esito a occhi chiusi, è assolutamente garantito!