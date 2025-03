Vuoi vedere che NON troverai la linguaccia in 10 secondi? Solo 2 ci sono riusciti, sfida impossibile per la gente comune

Pochissime persone hanno risolto questo test visivo. Hanno trovato in meno di 10 secondi il dettaglio rilevante. Ecco di quale si tratta.

Mettere alla prova le proprie abilità cognitive vuol dire essere disposti a migliorare non solo per risolvere dei test del QI, ma anche per affrontare nel migliore dei modi la quotidianità. Infatti solo con una mente ben allenata tante cose possono essere fatte a occhi chiusi.

C’è chi coglie al volo ogni occasione per raggiungere questo scopo, anche se ciò significa sfidare qualcuno somministrando dei test, la cui tipologia varia a seconda dei propri gusti. Non a caso qualcuno opta per delle immagini in cui si deve individuare l’errore.

Per risolvere dei test è importante prestare la massima attenzione e non trascurare alcun dettaglio. Inoltre è ben risaputo che la calma è la virtù dei forti, ragion per cui non avere la pretesa di portare al termine in meno di 3 secondi.

Sul sito greenme.it c’è un test visivo che può essere di gradimento per i più giovani perché ci sono delle immagini molto familiari. Si tratta delle emoticon, utilizzate soprattutto con le App di comunicazione per esprimere degli stati emotivi senza ricorrere alle parole.

Trovare il dettaglio rende il test davvero difficile

Su WhatsApp, per esempio, c’è una lista immensa di emoticon e con il passare del tempo tendono ad aumentare. Non tutti sanno che il primo a utilizzarle fu un certo Kevin MacKenzie nel 1979 in un’email. Tuttavia la paternità fu data all’informatico Scott Fahlman.

In questo caso il test mostra un’immagine con circa 198 emoticon con un’espressione simpatica, ma una si distingue dalle altre. Lo scopo è dare all’utente tutto quello che si rivela utile per la comprensione istantanea nel pieno di una conversazione. La sfida diventa più intrigante se c’è un tempo da rispettare e i più bravi sicuramente non andranno oltre i 10 secondi.

L’emoticon diversa dalle altre è davanti ai tuoi occhi

Andando nello specifico, l’emoticon che si distingue dalle altre si trova in basso a sinistra. Se si vuole essere più precisi bisogna consultare la seconda riga e la quinta colonna. Partendo dal basso non è altro che la seconda emoticon con gli occhi che osservano al lato opposto rispetto alle altre.

Se non ci sei riuscito non devi scoraggiarti! L’importante è allenare la mente, anche qualche mezz’oretta al giorno. In questo modo nelle prossime occasioni potrai stupire i tuoi avversari dando la risposta esatta nel minor tempo possibile. La linguaccia non la troverai di sicuro ma gli occhi diversi, è assodato.