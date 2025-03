Alternative all’acquisto: usato, finanziamento, leasing, noleggio

Acquistare un’auto non è più l’unica opzione disponibile: oggi esistono soluzioni alternative come l’usato, il finanziamento, il leasing e il noleggio a lungo termine

Nel 2025 l’accesso alla mobilità offre una serie di alternative all’acquisto. Dall’usato al leasing, dal noleggio al finanziamento, si trattasoltanto di alcune delle innumerevoli proposte offerte dal mercato automobilistico alla quale si può aderire.

Fino a qualche anno fa l’unica soluzione disponibile era strettamente collegata all’acquisto della vettura desiderata, comportando una serie di costi di gestione che incidono in modo negativo sul bilancio famigliare.

Come guidare una automobile risparmiando denaro

Acquistare un’auto non è più l’unica opzione disponibile: oggi esistono soluzioni alternative come l’usato, il finanziamento, il leasing e il noleggio a lungo termine. Su Finrent puoi trovare offerte personalizzate per chi preferisce la comodità del noleggio senza il vincolo della proprietà.

L’approccio alla mobilità sta assumendo un cambiamento sempre più radicale e quasi impensabile, ad esempio il poter pagare per i chilometri esclusivamente percorsi oppure dilazionando le tranche per mese.

Come moltissimi altri settori, anche quello automobilistico sta facendo dei grandissimi passi in avanti verso l’innovazione grazie a delle formule di affitto che sono sempre più allettanti non solo per le imprese ma anche per i privati.

Usato

Le auto usate rappresentano un’alternativa molto più economica rispetto ad una vettura nuova. Sebbene si tratti un’operazione estremamente semplice è un passo che richiede la valutazione di alcuni accorgimenti.

Vediamoli meglio nel dettaglio rispondendo in maniera esaustiva ad alcune delle domande che vengono poste con più frequenza.

Meglio l’acquisto da privato o dal concessionario?

Acquistando una vettura usata da un privato, risulta spesso una scelta non proprio così conveniente. Sebbene il prezzo possa essere molto allettante, se qualche componente meccanica (e non solo) subisce un danno l’intera spesa sarà interamente a tuo carico. Inoltre non ci si potrà rivalere sull’intermediario alla conclusione della trattativa.

Comprando invece – una vettura usata – presso un concessionario si potrà godere di innumerevoli vantaggi. Nonostante il prezzo possa risultare leggermente più alto, sarà il rivenditore a sbrigare l’intero iter amministrativo e burocratico, inoltre, quest’ultimo, metterà a disposizione del cliente una copertura amministrativa che coprirà eventuali guasti subentrati durante il periodo di “vita nuova” della vettura.

Valutare i reali chilometri percorsi dall’auto

Valutare i reali chilometri percorsi dall’auto è un elemento fondamentale, questo perché molto spesso ci si può imbattere in eventuali truffe che vanno ad apportare delle modifiche al reale chilometraggio. Questo potrebbe influire in modo positivo per il rivenditore che vende la vettura ad un prezzo non in linea con il suo reale valore di mercato.

Per controllare gli effettivi chilometri percorsi, basterà consultare i tagliandi alla quale la vettura è stata sottoposta: ad ogni singolo controllo sono indicati i reali chilometri con i quali il veicolo era arrivato.

Qualora si venisse a scoprire che il chilometraggio è stato scalato, si può procedere per via legale inviando una diffida al venditore.

Controllare le condizioni dell’auto

Controllare le condizioni di una vettura usata significa prestare la massima attenzione ad ogni aspetto: come gli interni e gli esterni, fino ad arrivare al corretto funzionamento di tutte le componenti.

Questo passaggio è estremamente importante per evitare di andare incontro a delle spiacevoli sorprese.

Finanziamento

Il finanziamento è una tipologia di prestito che viene richiesto nel momento in cui si decide di procedere all’acquisto di una vettura dilazionando l’importo complessivo in più rate.

Il finanziamento di una vettura prevede una prima fase di richiesta che dal momento in cui viene approvata si procede con l’erogazione dell’intero importo al rivenditore.

Con questa operazione l’acquirente si impegna a versare alla società finanziaria che ha rilasciato il finanziamento, il rimborso della somma richiesta a rate (tenendo conto sia degli interessi che di eventuali spese aggiuntive).

All’interno del contratto di prestito (che si differenzia da quello di acquisto) dovranno essere indicati gli estremi della vettura, l’importo finanziato e un documento che ne provi l’acquisto.

Solitamente il finanziamento in concessionaria non copre l’intero importo della vettura ma soltanto una percentuale che si aggira tra l’80 e l’85%. In questo modo non è possibile avere accesso al finanziamento per coprire anche i costi di manutenzione e di gestione della vettura come ad esempio la polizza RCA, il passaggio di proprietà e il bollo.

Leasing

Il leasing viene molto spesso confuso con il noleggio a lungo termine e sebbene entrambe le soluzioni siano un’ottima alternativa all’acquisto hanno delle funzionalità completamente diverse.

Il leasing prevede la sottoscrizione di un contratto molto simile ad un prestito ma senza l’applicazione dei tassi di interesse. A differenza del NLT, con il leasing non si potrà avere accesso ad un’ampia gamma di servizi inclusi all’interno del canone “all inclusive” come ad esempio i costi di gestione.

Scegliendo questa opzione si dovrà versare un anticipo compreso tra il 10% e il 30% del valore del veicolo, mentre – scegliendo la formula “senza anticipo” del noleggio a lungo termine – si eviterà di immobilizzare una somma di capitale. L’anticipo influisce sull’importo delle rate mensili che dovranno essere versate per l’intera durata del contratto.

Il leasing prevede il pagamento della maxi rata finale: attraverso il versamento di questo importo,(quando il contratto giunge al termine) il conduttore potrà diventare il legittimo proprietario della vettura noleggiata.

Con il noleggio a lungo termine, invece, non è prevista alcuna clausola che preveda il riscatto della vettura in quanto rimane sempre a carico della società di autonoleggio.

Noleggio a lungo termine senza anticipo

Tra le molteplici opzioni di noleggio a lungo termine, troviamo la soluzione “senza anticipo” che permette di immobilizzare un veicolo senza alcuna somma iniziale di denaro.

I contratti di noleggio a lungo termine senza anticipo, non presentano alcuna clausola diversa rispetto a quelli “con anticipo”: è importantissimo non confondere questa opzione con i classici depositi cauzionali o le caparre confirmatorie.

Come dice il nome stesso – il noleggio a lungo termine – è offerto da moltissime società di autonoleggio che mettono a disposizione il proprio parco auto composto da un’ampissima gamma di veicoli.

Questa diversificazione è molto spesso composta da SUV, berline, veicoli commerciali e moltissimi altri mezzi, in questo modo si rende non solo la mobilità molto più accessibile, ma si va incontro alle diverse esigenze sia dei clienti aziendali che privati.

Come abbiamo già accennato – i contratti di NLT – offrono molteplici opzioni tra cui la formula “senza anticipo”: questa opzione implica che il locatore metta a disposizione del conduttore il veicolo desiderato senza richiedere alcun pagamento anticipato.

Tra i molteplici vantaggi offerti da questa opzione quello più apprezzato dai privati è la mancanza di liquidità iniziale. Questo permette di mantenere intatto il proprio budget familiare conservandolo per situazioni urgenti o altre necessità personali.

Tuttavia è importante considerare che l’opzione senza anticipo comporta un lieve aumento del canone mensile: tale aumento può subire delle variazioni, motivo per cui è bene analizzare con attenzione ogni singolo caso.

Vediamo di seguito alcuni esempi pratici che aiuteranno – privati e aziende – a calcolare la reale convenienza di questo servizio sulla base delle proprie disponibilità economiche. Indifferente dalla presenza (o meno) dell’anticipo, il canone del NLT include sempre gli stessi servizi accessori.

Affitto di un veicolo per un periodo di tempo lungo

Il noleggio a lungo termine rappresenta un’opzione molto vantaggiosa sia dal punto di vista personale che economico risultando la scelta ideale non solo per le imprese ma anche per i privati e tra i tantissimi aspetti – quello maggiormente apprezzato – il “canone tutto incluso” o “all inclusive”.

Il canone all inclusive è un importo fisso e costante che dovrà essere corrisposto alla società di autonoleggio per l’intera durata del contratto. Comprendendo al suo interno una serie di servizi si va a semplificare la gestione economica del NLT.

Nei contratti di NLT, il canone prende il nome di “all inclusive” poiché incorpora al suo interno tutti i servizi scelti al momento della sottoscrizione offrendo trasparenza e chiarezza finanziaria. Grazie a questo approccio si semplifica la pianificazione del proprio budget rendendo questo servizio una soluzione molto vantaggiosa per la maggior parte di privati e imprese.

Tra i diversi servizi inclusi all’interno del canone troviamo: la polizza RCA (obbligatoria per Legge), l’immatricolazione, il soccorso stradale e le manutenzioni (ordinaria e straordinaria): in questo modo si vanno ad abolire le potenziali spese impreviste che potrebbero causare delle difficoltà economiche.



La scelta tra usato, finanziamento, leasing e noleggio dipende sia dalle specifiche esigenze del cliente e della società. Tenendo conto sia delle clausole contrattuali che delle proprietà in termini di servizio potrai valutare meglio quale – delle diverse opzioni – è quello che meglio si adatta alle tue esigenze.