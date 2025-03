“Ci stavamo ammalando di brutto” | Ritirati dal mercato QUESTI ALIMENTI: i rischi per la salute erano troppi

Se hai acquistato questo prodotto alimentare devi assolutamente gettarlo nella spazzatura. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Quando si acquista del cibo bisogna sapere dove bisogna recarsi per avere la certezza di mettere a tavola prodotti di prima qualità. La maggior parte dei supermercati italiani è nota per i controlli meticolosi che si fanno costantemente per tutelare la salute delle persone.

Prima di puntare sul buon prezzo, è essenziale tener conto della buona qualità. Nei Paesi membri dell’Unione Europea viene messa in atto la strategia “sicurezza dai campi alla tavola” per garantire consumatori la sicurezza degli alimenti.

Il regolamento (CE) n° 178/2002, per esempio, stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare. Il Regolamento Regionale UE 625/2017 riguarda i controlli ufficiali che garantiscono le loro applicazioni. In questo caso si tiene conto anche dell’utilizzo dei pesticidi, decoloranti, di minerali e sostanze analoghe e materiali e prodotti a contatto con gli alimenti.

Eppure, nonostante ci siano tutti questi controlli, può capitare che qualcosa possa sfuggire a chi se ne occupa. In questo caso se hai acquistato questo prodotto devi subito riportarlo indietro.

Non mangiare questi alimenti altrimenti potresti pentirtene

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it sembra che ci sia un prodotto alimentare vietato dal Ministero della Salute per via di alcuni possibili rischi per la nostra incolumità. In questo caso sta facendo tremare la presenza di un batterio, la Listeria Monocytogenes, che causa la listeriosi. Non è altro che una malattia pericolosa non solo per anziani, ma anche per le donne in gravidanza.

I sintomi sono la febbre, dolori muscolari, brividi, nausea e vomito che scompaiono nel giro di una settimana, anche se il tutto dipende da come reagisce l’organismo. Ci si imbatte in questo batterio dopo aver consumato dei cibi contaminati (a tal proposito è consigliabile cuocere a temperature superiori a 65°). Ma qual è il prodotto alimentare in questione? La risposta è immediata.

Ecco cosa devi gettare nella spazzatura

Il Ministero della Salute ha ritirato dal mercato due prodotti a marchio G. A. Prodotti Toscani, ovvero la briciolona di puro suino e il salame campagnolo. Il numero di lotto è 000000115 e i pezzi sono venduti rispettivamente da 500 e 300 grammi. Si tratta di salumi molto richiesti, ma in questi giorni sarebbe opportuno privarsene.

Inoltre nei giorni precedenti sono state al centro dell’attenzione anche le salsicce al Pigato e la luganeda a marchio Chiesa che sono state ritirate dagli scaffali della Carrefour. Sono stati messi in circolazione in pezzi da 400 grammi con numeri di lotto 64 e 66 con scadenze previste per il 16 e 18 marzo 2025. L’errore è sempre dietro l’angolo, ma l’importante è rimediare finché si è in tempo.