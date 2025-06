Lo chiamano il Castello di HOGWARTS del Lazio ed è stupendo | Dentro non trovi Potter ma molto meglio

Tra le campagne romane si cela un castello pittoresco, celebre per la sua unicità e maestosità: ecco cosa lo rende così speciale.

Tra gli edifici di origine medievale presenti nella periferia laziale, ce n’è uno che spicca su tutti gli altri, complice la sua storia e i minuziosi dettagli architettonici. Non capita spesso infatti di avere a che fare con una fotocopia del Castello di Hogwarts, l’immaginaria scuola di stregoneria frequentata da Harry Potter e dai suoi amici.

Tuttavia, a differenza di quest’ultimo, la fortezza in questione esiste realmente e si trova in un borgo inserito nella lista delle 100 mete d’Italia da visitare. Stiamo parlando di Sermoneta, situato in provincia di Latina.

Nonostante le sue dimensioni e i suoi 9 mila abitanti, questo paesino laziale ha molto da offrire, anche se l’attrazione principale rimane il suo Castello Caetani, che spicca per la sua imponenza e le varie peculiarità estetiche, che continuano ancora oggi a catturare l’attenzione e il cuore dei turisti.

Il Castello Caetani, un luogo ricco di storia e cultura

Immerso tra i Monti Lepini, il Castello Caetani, risalente al ‘400, erge sul punto più alto di Sormoneta e il nome lo si deve alla famiglia che lo ha abitato per secoli. In lontananza si può subito notare un particolare che primeggia sul resto: la Torre Muschio, alta ben 42 metri.

La rocca ospita numerose stanze, tra cui uno studio e una camera da letto dove hanno risieduto gli ultimi membri dei Caetani, prima di trasferirsi altrove, dato che il borgo aveva perso la sua importanza. Qui sono presenti anche altri luoghi suggestivi, come il salone denominato Casa del Cardinale, le Camere Pinte e la Sala dei Baroni. Non mancano nemmeno le scuderie e le prigioni. Nel tempo questo castello ha ospitato numerosi personaggi illustri, che includono pari ed imperatori.

Sermoneta non smette mai di sorprendere

Il piccolo borgo laziale offre molto a tutti i visitatori che decidono di raggiungerlo per trascorrere qualche ora di relax ammirando le numerose attrazioni artistico-culturali sparse lungo le vie principali. Partendo dal centro storico ci si imbatte nella Loggia dei Mercanti, costruita nel 1446 su ordine di Onorato Caetani per essere adibita a sede comunale.

Poco distante si trova invece uno dei luoghi di culto più importanti della zona, la Chiesa di Santa Maria Assunta, eretta sui resti di un tempio dedicato alla dea Cibele. Degna di nota è anche la Chiesa di San Michele Arcangelo, una delle più antiche di Sermoneta.