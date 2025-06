Anche Roma possiede delle GROTTE SEGRETE | Perfette da scoprire a giugno, ti faranno piangere dall’emozione

La Capitale è ricca di meravigliosi gioiellini naturali, inclusa una delle grotte più affascinanti della regione laziale.

Roma è famosa per la sua immensa storia artistico-culturale, che ha portato nel corso dei secoli, alla realizzazione di innumerevoli attrazioni sparse lungo città. Mentre però alcune sono famose in tutto il mondo, ce ne sono altre ancora poco conosciute, se non tra i residenti, ma non per questo meno degne di essere visitate e apprezzate.

Tra le suddetta troviamo una suggestiva grotta situata a Bellegra, un comune di circa 2500 anime situato nelle zona est della Capitale. Sorge a 815 metri dal mare e nonostante le sue dimensioni, ospita una delle cavità naturali più belle del Bel Paese.

Si tratta delle Grotte dell’Arco, nota per le sue epigrafi preistoriche. Questo luogo infatti vanta una storia millenaria, e non solo da un punto di vista geologico. Anticamente rappresentava l’emissario di un lago, dove l’acqua nel tempo ha dato vita a tutte le sculture naturali presenti ancora oggi al suo interno.

Le Grotte dell’Arco, un luogo ricco di storia e fascino

Oltre alle concrezioni calcaree plasmatesi nel tempo, è possibile ammirare dei contributi lasciati dall’uomo. In passato infatti le Grotte dell’Arco, che si estendono per circa 100o metri, fungevano da rifugio e riparo, come dimostrato dalle epigrafi presenti, che raffigurano degli ominidi cimentarsi in varie esperienze di caccia.

Secondo gli esperti questi disegni risalgono tra il Neolitico e la prima età del Bronzo (4000-3000 a.C.). Interessante è anche la fauna nella quale ci si può imbattere, composta da anfibi, pipistrelli, insetti e piccoli animali acquatici.

Percorsi e orari

Coloro che sono interessati a visitare le Grotte dell’Arco, hanno la possibilità di scegliere tre percorsi differenti. Quello turistico è il più semplice e alla portata dei bambini e delle persone disabili, grazie alla presenza di una passerella.

Chi vuole addentrarsi nei meandri della cavità naturale, può optare per il percorso speleo-turistico, suddiviso in tre saloni: Titanico, Ciclopico e Sala del Duomo. Gli esperti invece hanno modo di seguire il percorso Speleologico avanzato, suddiviso in Galleria dell’Altarino e Terminale. Per quanto riguarda gli orari di visita, le Grotte dell’Arco sono aperte il sabato e la domenica dalle 10 alle 18.