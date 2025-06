In molti lo definiscono il BORGO PIÙ BELLO DEL MONDO | Si trova nel Lazio ed è l’unico posto dove romanisti e laziali vanno a braccetto

Sulle sponde del Lago di Bracciano si affaccia uno dei paesi più suggestivi e affascinanti dello stivale: la sua bellezza è incontrastata.

A prescindere dall’argomento discusso, ormai è diventata un’impresa impossibile riuscire a mettere d’accordo i tifosi romanisti e laziali, ma sembra che esista un luogo capace di calmare tutti gli animi, a prescindere dalla propria squadra del cuore.

E per raggiungerlo non bisogna nemmeno percorrere molta strada, soprattutto se si risiede nel Centro Italia, poiché si trova a soli 30 km dalla Capitale. Come se non bastasse quest’ultimo si affaccia su una delle zone lacustri più belle del Bel Paese.

Stiamo parlando del Lago di Bracciano, visitato ogni anno da decine di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Qui si trova un borgo unico nel suo genere, ricco di storia e cultura. Insomma, una meta da non perdere.

Il pittoresco borgo affacciato sul Lago di Bracciano

Le sponde del celebre lago italiano ospitano un affascinante borgo di origine medievale, Anguillara Sabazia, che conta circa 19 mila abitanti. Le splendide acque di Bracciano rappresentano dunque la perfetta cornice di questa antica cittadina, il cui nome deriva da una villa romana, Angularia, poiché eretta nel punto in cui la costa forma un angolo retto.

L’atmosfera che si respira è in grado di trasportare i visitatori nell’epoca medievale, complici le pittoresche abitazioni in pietra, le piccole botteghe artigianali e le decine e decine di viottole che culminano nel centro storico.

Un Anguillara Sabazia tutta da scoprire

Nel punto più alto del borgo spicca il luogo di culto più importante del paese laziale, la Chiesa di Santa Maria Assunta, risalente al XVIII secolo. E’ caratterizzata da tre navate divise da due file di tre archi a tutto sesto, mentre alla destra dell’edificio si trova il campanile in blocchi di tufo. Poco distante troviamo la Chiesa di San Biagio, di origine cinquecentesca, e la Chiesa della Madonna delle Grazie, che ospita l’affresco della Madonna con Bambino.

Il simbolo della città è però rappresentato dalla Fontana delle Anguille, collocata nella piazzetta del belvedere. Degno di nota è anche il Palazzo Baronale, oggi sede del Comune, dove sono presenti diverse affreschi restaurati. Gli interessati a scoprire più a fondo la storia del luogo, possono recarsi al Museo Storico, che ospita una collezione di manufatti risalenti all’epoca etrusca fino al medioevo.