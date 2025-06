FERIE CANCELLATE all’improvviso | Quello che il tuo datore di lavoro non vuole farti sapere, addio vacanze ad agosto

I datori di lavoro hanno la possibilità di revocare le ferie autorizzate ai dipendenti: ecco in quali casi è concesso.

Nessun dipendente vuole vedersi revocare uno dei suoi diritti sacrosanti, le ferie, ovvero i giorni di riposo che gli vengono concessi ogni anno. Ma molti non sono a conoscenza del fatto che il datore di lavoro ha questa possibilità, seppur remota.

E’ scontato che il loro annullamento può provocare un malumore generale, ma la legge parla molto chiaro in merito: in alcuni casi la revoca delle ferie è permessa. Per farlo, innanzitutto è necessario che siano presenti delle condizioni oggettive e un giusto preavviso.

In questo caso il datore può chiedere ad uno o più dipendenti di posticipare le proprie ferie, a patto che questi ultimi non si trovino già in ferie, un periodo in cui si presuppone non siano reperibili. Ma scopriamo nel dettaglio in quali situazioni particolari si può procedere alla revoca del periodo di riposo.

Revoca delle ferie: quando è possibile chiederla

Revocare le ferie è un’azione che non viene sicuramente accolta a braccia aperte dai dipendenti, soprattutto se si sono già pianificate le proprie vacanze, pagando hotel e biglietti. In certi casi però potrebbe essere necessario richiamare i lavoratori.

Anche se si fa di tutto pur di escludere tale evenienza, a volte non si ha scelta. Per esempio le ferie sono revocabili qualora ci siano delle emergenze aziendali, rappresentate per esempio da guasti ad impianti e attacchi informatici. Oppure può succedere di ritrovarsi improvvisamente con carichi di lavoro superiori alla media, ma per revocare le ferie è necessario che questi siano tali da non permettere alla forza lavoro presente di gestirli. Un altro caso in cui il datore può permettersi di richiamare dalle ferie i propri dipendenti riguarda l’avvenimento di gravi episodi che li coinvolgono, che includono bullismo o truffe ai danni dell’azienda.

Ferie revocate: i dipendenti hanno diritto al rimborso?

Qualora si subisca una revoca delle ferie, si ha diritto ad un rimborso? E’ una domanda più che dovuta e alla quale molte persone desiderano avere una risposta. In merito non esiste una norma specifica, ma il rimborso può essere concesso solo se è incluso nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

A prescindere da ciò, si consiglia ai datori di procedere al rimborso perché i dipendenti in questione potrebbero intraprendere azioni legali, soprattutto se ritengono non emergenziale la situazione che ha portato alla revoca delle ferie.