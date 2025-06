L’estate a un passo dal centro di Roma: guida completa ai parchi di Cinecittà World

Quando le temperature salgono e la voglia di evasione si fa sentire, la zona sud della Capitale offre una risposta concreta a chi cerca divertimento, relax e nuove esperienze senza allontanarsi troppo. A pochi minuti dal centro di Roma, il polo di intrattenimento composto da Cinecittà World, Aqua World e Roma World si conferma anche quest’anno una delle mete estive più dinamiche del Lazio. Tre parchi, tre anime distinte, una sola destinazione.

Cinecittà World: il parco del cinema si fa acquatico

Il cuore di questa grande area tematica è Cinecittà World, il parco ispirato al mondo del cinema e della televisione. Con 40 attrazioni, sei aree tematiche e spettacoli live ogni giorno, è pensato per tutte le età e per ogni livello di adrenalina.

Durante l’estate, il parco si trasforma in un’oasi di fresco grazie a una serie di attrazioni che uniscono il brivido al piacere dell’acqua. Le Fontane Danzanti offrono uno spazio di 1.200 metri quadrati con getti d’acqua fino a 10 metri d’altezza, un’area attrezzata con gazebi e lettini dove rinfrescarsi tra un’attrazione e l’altra.

Non mancano le proposte per chi cerca emozioni forti: Aktium, il coaster acquatico con doppia discesa, è tra le attrazioni più apprezzate per famiglie e gruppi. I più piccoli possono divertirsi con Aqua Rodeo e Pompieri, attrazioni acquatiche pensate per loro, tra cannonate d’acqua e piccoli gommoni.

L’estate 2025 porta con sé un appuntamento spettacolare: “Stelle di Fuoco”, il Campionato Italiano di Fuochi d’Artificio, illuminerà il cielo sopra il parco dal 18 al 20 e dal 25 al 27 luglio, con sei serate di spettacoli pirotecnici realizzati dalle migliori aziende italiane del settore. Uno show che combina coreografie di luci, colori e musica, pensato per chiudere la giornata al parco con il naso all’insù.

Aqua World: scivoli, piscine e relax nella città del cinema

Collegato direttamente a Cinecittà World, Aqua World è un vero e proprio parco acquatico integrato, pensato per chi vuole alternare il divertimento alla pausa rigenerante.

Le attrazioni principali sono gli scivoli ad alto tasso di adrenalina, come Vortex e Boomerang, che combinano curve strette, discese rapide e giochi di luce che amplificano l’effetto sorpresa. Più rilassato ma sempre scenografico il Paradiso, un fiume lento da percorrere a bordo di gommoni, ideale per una pausa in movimento.

Il simbolo del parco è però la Cinepiscina, una maxi piscina attrezzata con uno schermo gigante incastonato nell’acqua. Qui si trasmettono eventi sportivi, spettacoli musicali e contenuti cinematografici, con l’acqua che diventa un vero anfiteatro moderno.

Chi cerca una giornata in totale comfort può accedere alle Aree VIP, con lettini e ombrelloni riservati. Nei weekend e il giorno di Ferragosto, l’offerta si arricchisce con animazione, DJ set, schiuma party e giochi gonfiabili, trasformando Aqua World in una festa continua sotto il sole.

Roma World: vivere l’Antica Roma tra storia e spettacolo

Il terzo parco del complesso, Roma World, propone un’esperienza totalmente diversa. Immersi in un’area naturale, i visitatori vengono trasportati indietro nel tempo, in una fedele ricostruzione della vita quotidiana nell’Antica Roma.

Il parco è pensato come un vero villaggio storico, dove ogni attività è interattiva: si può assistere ai combattimenti dei gladiatori nell’Arena, osservare le tecniche della falconeria, partecipare a sessioni di tiro con l’arco o passeggiare tra le botteghe del mercato. Anche il cibo segue la stessa linea: si pranza e si cena nella Taberna, con piatti ispirati alla cucina dell’epoca.

La sera va in scena Roma On Fire, uno spettacolo dal vivo che mescola narrazione storica e dramma romantico con effetti speciali, combattimenti scenici, corse con le bighe e un videomapping coinvolgente che culmina con la simulazione dell’incendio di Roma.

Per chi vuole un’esperienza indimenticabile, è possibile dormire nel Campo dei Legionari, in tende storiche, vivendo una notte da soldati dell’Impero.

Info utili e prenotazioni

I tre parchi sono raggiungibili in auto (uscita Castel Romano dalla Pontina) oppure con navette dedicate da Roma Termini. L’acquisto dei biglietti e la prenotazione delle esperienze speciali, come l’ingresso alle Aree VIP o la cena nella Taberna, sono disponibili sul sito ufficiale.