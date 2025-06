Roma, “R… Estate in movimento 2025”: lo sport gratuito per tutti a Villa Chigi

Il parco Don Baldoni, nella parte bassa di Villa Chigi, torna ad animarsi con “R… Estate in movimento 2025”, un’iniziativa all’insegna del benessere e della socialità. Dal 16 giugno al 31 luglio, il verde di questo spazio urbano ospiterà attività sportive gratuite, aperte a residenti e non, adulti e bambini.

“R… Estate in movimento”, l’evento è aperto a tutti

L’iniziativa è promossa dall’Asd Giro Volley, in collaborazione con il Municipio II – Assessorato all’Ambiente e allo Sport e con la Fipav, la Federazione Italiana Pallavolo; l’intento è quello di offrire un’estate attiva, accessibile e inclusiva, in cui il movimento sia motore di salute e aggregazione.

L’offerta di attività è ampia e strutturata per incontrare diverse esigenze e livelli di preparazione. Gli appuntamenti si svolgeranno nei giorni feriali, in orari comodi sia per chi ama iniziare la giornata in modo energico sia per chi preferisce una sessione sportiva dopo il lavoro.

“R… Estate in movimento”, il programma

Il lunedì ed il giovedì alle ore 9 ci sarà la ginnastica dolce/posturale, una pratica pensata per migliorare la postura, la mobilità articolare e la respirazione. Ideale per adulti e anziani, o per chi cerca un’attività a basso impatto.

Sempre il lunedì e il giovedì ma alle ore 19 sarà il tempo dello sprint con il fitness. La proposta sarà ovviamente più dinamica, con esercizi a corpo libero per migliorare tono muscolare, resistenza e forma fisica. Martedì e giovedì alle ore 18 sarà il turno dell’avviamento al volley (8-12 anni). Un modo divertente e sicuro per avvicinare i più piccoli alla pallavolo, attraverso giochi e attività di gruppo.

Il green volley (dai 13 anni in su), invece, si terrà martedì e giovedì alle ore 19, e sarà adatto per adolescenti e adulti che vogliono sfidarsi in campo tra amici, respirando l’aria del parco e condividendo la passione per questo sport. Tre gli appuntamenti speciali – 21 giugno, 5 e 19 luglio alle ore 9.30 –, inoltre, per il family volley, per genitori e figli che vogliono mettersi in gioco insieme.

Tutte le attività sono gratuite, ma è richiesta la firma di un modulo di scarico di responsabilità per poter prendere parte alla lezione di prova. Per partecipare regolarmente, è necessario presentare un certificato medico per attività sportiva non agonistica. Chi frequenterà i corsi di ginnastica dolce o fitness dovrà portare un tappetino personale, per questioni igieniche e logistiche.