Roma, “Una rete per i caregiver”: benessere, ascolto e condivisione a Villa Pamphili

“Una rete per i caregiver”_ benessere, ascolto e condivisione a Villa Pamphili

Evento promosso dal Municipio XIV con l’intento di offrire sollievo, condivisione e valorizzazione a chi si prende cura di chi è in cura

Sabato 14 giugno, alle ore 10, a Villa Doria Pamphili, si svolgerà l’incontro “Una rete per i caregiver”, iniziativa gratuita e aperta a chiunque voglia avvicinarsi al tema del prendersi cura – degli altri e, soprattutto, di sé. Sarà una mattinata di ascolto, rilassamento e connessione umana in uno dei luoghi più verdi e suggestivi della Capitale.

L’appuntamento è fissato all’ingresso di via Leone XIII, lato VIVI Bistrot, e rappresenta un’occasione speciale per riconoscere e sostenere il ruolo spesso invisibile, ma centrale, dei caregiver: familiari, amici o volontari che quotidianamente assistono persone fragili, anziani o disabili.

L’iniziativa, promossa dal Municipio XIV in collaborazione con Eureka Cooperativa Sociale, nasce con l’intento di offrire un momento di sollievo e valorizzazione a chi si trova coinvolto in percorsi di cura a lungo termine.

Durante la mattinata verrà allestito uno spazio immerso nel verde, pensato per facilitare l’espressione e il rilassamento. In programma laboratori esperienziali ed esercizi di rilassamento, utili per scaricare la tensione e ritrovare un equilibrio psicofisico spesso messo a dura prova dalla routine dell’assistenza.