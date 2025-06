Roma, cosa fare in estate? Svelato il programma dell’ Estate Romana: i dettagli

C’è un cuore che batte forte sotto il cielo di Roma, e quest’estate quel battito si farà sentire in ogni angolo della Capitale. Dalle piazze del centro ai parchi delle periferie, dai borghi storici al mare di Ostia, Roma si prepara a vivere un’Estate Romana 2025 che si annuncia ricca, partecipata e, soprattutto, accessibile.

Estate Romana 2025, grandi appuntamenti con il cinema

Dal 16 giugno fino a ottobre, la città offrirà centinaia di eventi gratuiti o a costo calmierato: concerti, cinema all’aperto, spettacoli teatrali, mostre, laboratori, incontri con scrittori e registi. Un grande esperimento collettivo in cui la cultura incontra i territori, le comunità e le esigenze di tutti, inclusi bambini, anziani, famiglie e turisti.

Uno dei tratti distintivi del programma è l’offerta cinematografica diffusa, con circa 50 arene distribuite in tutta la città. Dalle storiche proiezioni al Parco della Cervelletta, fino all’Idroscalo di Ostia, passando per Tor Bella Monaca, Corviale, Villa Borghese e il Parco degli Acquedotti: ogni quartiere avrà la sua piazza per sognare sotto le stelle.

Tra classici del cinema, pellicole recenti, proiezioni in lingua originale e retrospettive d’autore, non mancheranno anche gli incontri con registi e attori. Tra i nomi annunciati: Saverio Costanzo, Matteo Garrone, Edoardo Leo, Micaela Ramazzotti, Alba Rohrwacher, Paolo Virzì e molti altri.

Estate Romana 2025, gli eventi a Ostia e lo spettacolo dal vivo

L’estate di Ostia sarà un capitolo a sé. Dopo il successo delle iniziative primaverili, il litorale romano diventa un vero e proprio laboratorio culturale con “Un Mare di Cultura”. In programma eventi per tutte le età, rassegne dedicate ai più piccoli, festival tematici e serate all’insegna della musica, del cinema e della letteratura.

Tra gli appuntamenti più attesi: il ritorno del Punta Sacra Film Fest, incontri con autori del Festival Internazionale delle Letterature, la tappa di Felicittà e l’Ostia Queer Festival, senza dimenticare la Festa della Musica del 21 giugno.

L’Estate Romana non rinuncia allo spettacolo dal vivo. Il Teatro dell’Opera porta la lirica nei quartieri con OperaCamion e la Linea Opera accompagnerà gli spettatori alla prima de “La Traviata” sotto le stelle di Caracalla. Intanto, Casa del Jazz accoglie la stagione Summertime, e il Premio De André torna nella piazza che porta il suo nome alla Magliana.

Per chi ama il teatro contemporaneo, il Teatro India si trasforma in una cittadella delle arti con India Città Aperta, mentre a settembre spazio al Romaeuropa Festival e alla ventesima edizione di Short Theatre.

Estate Romana 2025, spazio anche alla letteratura

Tra i gioielli dell’estate anche l’appuntamento con la XXIV edizione di LETTERATURE, il festival internazionale curato da Simona Cives che torna tra le rovine evocative dello Stadio Palatino, quest’anno con il tema “ritorni”. Il programma sarà anticipato da una serie di Anteprime diffuse in tutta la città, con incontri letterari e dialoghi con scrittori.

A giugno, nel quartiere ebraico, l’edizione 2025 di Ebraica Festival esplorerà il tema “(A)live” tra spiritualità, arte e cultura della resistenza.

Accanto agli eventi, anche il mondo delle arti visive trova spazio con esposizioni e percorsi che vanno dall’archeologia al contemporaneo. Il tutto si intreccia con il nuovo progetto “Roma Creativa 365”, pensato per promuovere iniziative culturali tutto l’anno, valorizzando l’intera rete territoriale cittadina.

Smeriglio: “Eventi pensati per tutti”

Parallelamente, proseguono le attività del bando OPEN25 – Artes et Iubilaeum, parte della programmazione del Giubileo, con un palinsesto che unisce arti visive, tradizioni gastronomiche e performance.

Come ha dichiarato l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio, il programma punta a non dimenticare nessuno: “Abbiamo pensato a ogni fascia d’età e di reddito. Musica, cinema, letteratura, arte e teatro saranno ovunque protagonisti della nostra estate, dal centro alle periferie, fino al mare”.

Il collega Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative, ha sottolineato invece il valore del progetto Felicittà: “Un’edizione che concentra energie su Ostia, su luoghi simbolici e fragili, portando servizi e cultura laddove i bandi erano andati deserti. Non una replica, ma un laboratorio sociale e creativo”.